Perugia, 2 dicembre 2022 – L’ex governatrice dell’Umbria, Maria Rita Lorenzetti, è stata proscoilta da tutte le accuse, anche dall’infamante capo d’accusa di corruzione perchè «il fatto non sussiste». Come si ricorderòà, la Lorenzetti era entrata nel filone d’inchiesta del cosiddetto passante ferroviario di Firenze come presidente di Italfer.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia del proscioglimento di Maria Rita Lorenzetti”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, sottolineando il fatto che “dopo 10 anni, viene ristabilita la verità in un contesto che ha segnato dolorosamente la politica e la sua vita familiare”.

Maria Rita Lorenzetti è stata presidente della Regione Umbria per due legislature, poi parlamentare del Pci e del Pds e dopo l’esperienza di governatrice, eletta anche presidente di Italfer.

“In dieci anni – spiega Bori – l’ex presidente Lorenzetti è stata al centro dell’inchiesta sul cosiddetto ‘Passante di Firenze’, dovendo subire persino otto giorni di arresti domiciliari cautelari. I Gip e Gup che si sono già espressi, nell’arco dei dieci anni, per archiviazioni e proscioglimenti, non hanno mai mandato a giudizio la Lorenzetti, valutando sempre insufficienti gli elementi raccolti dai Pm fiorentini. Dopo dieci anni – conclude Bori – si riabilita quindi una storia di buona politica e buona amministrazione”.

(10)