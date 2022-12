Sono finanziati dalla Regione Umbria e finalizzati a persone che lavorano di età compresa tra i 18 anni ed i 65 non compiuti

Bastia Umbra, 3 dicembre 2022 . Corsi Gratuiti che partono da Bastia Umbra per raggiungere diversi territori regionali hanno l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali secondo i livelli di padronanza espresse dal Digicomp 2.0. un quadro comune di riferimento europeo. I progetti FAD e EASY sono interamente finanziati dalla Regione Umbria con fondi FSE, all’interno dell’ Avviso Pubblico “UPGRADE piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti”– POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione. Gli avvisi proposti da ARPAL UMBRIA sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra www.comune.bastia.pg.it.

Il Termine per l’iscrizione ai corsi effettuati a Bastia Umbra è 31 gennaio 2023. Potranno essere svolti anche on line a seconda della scelta del gruppo aula. FAD, si chiama il nuovo progetto formativo interamente gratuito che partirà dal nostro territorio acronimo di Fiber And Digital skills. Muove verso la valorizzazione delle competenze digitali per il lavoratori. L’ambito formativo è quello della fibra ottica, un settore in forte crescita sia nel mercato internazionale e regionale.

Il progetto da Bastia Umbra si svilupperà nel territorio regionale, Foligno- Spoleto – Perugia – Norcia – Orvieto – Terni – Gubbio – Marsciano – Narni – Città di Castello, interessati dai lavori di realizzazione di infrastrutture per la connessione a banda larga, lavori che nei prossimi due anni dovranno coprire interamente sia le aree comunali che quelle rurali in esso comprese. Questo comporta la necessità delle imprese di avvalersi di competenze digitali ai fini della fruizione delle tecnologie in uso e da parte delle aziende di avere al loro interno personale aggiornato sulle competenze digitali della fibra. Sulla base di queste valutazioni viene proposta nel territorio un’iniziativa di formazione integrata volta a favorire l’accelerazione dei processi di digitalizzazione del sistema produttivo. Competenze, formazione e sviluppo.

I percorsi di formazione sono Innovazione e digitalizzazione: dalla navigazione in rete all’archiviazione dei documenti.

La comunicazione nelle piattaforme digitali – Time Management – Contenuti Digitali: dalla creazione al copyright – Project Management and Fiber – Security Fiber- Digital Problem Solving – Fibra ottica e trasformazione digitale – Ambienti digitali e reti trasmissione dati – Gestione digitale delle reti in fibra ottica – Software per la progettazione delle reti in fibra ottica – Cablaggio delle

reti di trasmissione digitale.

Il secondo progetto proposto, parte dal mercato regionale del settore tessile che corre sempre più velocemente. Parole come tradizione e innovazione dei processi amministrativi e commerciali sono prioritari per lo sviluppo.

“Easy 4.0” nasce infatti per erogare singoli piani formativi riferiti alle diverse aree e funzioni aziendali, articolati in una pluralità di azioni di breve durata per la formazione delle competenze digitali individuate in e-skills e comprendenti: competenze digitali di base, competenze matematiche e informatiche, competenze specialistiche e tecnologiche (digital hard skills ), competenze trasversali (digital soft skills ), competenze manageriali per l’e-leadership. La Moda è uno dei settori più importanti per il nostro territorio, rappresentando da sempre un valore aggiunto che varca i confini della storia e dell’economia

Siamo ciò che siamo in grado di essere ed in questa potenzialità nasce la sinergia di una sapere condiviso verso lo sviluppo comune del territorio.

