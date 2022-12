Foligno, 3 duicembre 2022 – Taglio del nastro oggi pomeriggiop per il Natale 2022. In collaborazione con Confcommercio e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Foligno, anche quest’anno è iniziata la magia del Natale in città. La città si è illuminata èer dare il via alle festività del 25 ducembre.