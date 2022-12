Il programma delle iniziative natalizie che animeranno il capoluogo

Marsciano, 3 dicembre 2022 – Dai primi di dicembre e fino al 6 gennaio la città di Marsciano, ed in particolare il suo centro storico, si trasforma in un unico grande spazio dove vivere il Natale, caratterizzato da eventi a tema, mercatini, laboratori e attività ludiche per i bambini, concerti, iniziative teatrali letterarie e artistiche, manifestazioni di beneficienza, eventi sportivi. Il tutto in un clima di festa reso speciale da addobbi in tema natalizio che alle luminarie uniscono l’allestimento di alberi e presepi e delle vetrine dei negozi.

Come spiegano il vicesindaco con delega alla cultura Andrea Pilati e l’assessore al commercio Patrizia Trequattrini “La proposta natalizia del capoluogo e di tutto il territorio di Marsciano continua ad essere il frutto del prezioso lavoro di tante associazioni, aziende, singoli cittadini e delle nostre scuole, con il coordinamento della Proloco di Marsciano, di Confcommercio e il patrocinio del Comune. Il risultato è un calendario di eventi particolarmente ricco che siamo certi troverà l’apprezzamento di cittadini e turisti che invitiamo a venirci a trovare”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI NEL CENTRO DI MARSCIANO

sabato 3 dicembre

dalle 10.00 alle 12.00 Centro commerciale L’Arco – Marsciano

A Natale regala un prodotto artigianale

ore 16.00 Scuola Speak Up Academy – Via Fratelli Ceci, 10

Laboratorio creativo natalizio con Speak Up Academy

ore 16.00 Sala Capitini in Municipio

Premio Sandro Pertini IV edizione, a cura del Circolo storico culturale Sandro Pertini

domenica 4 dicembre

dalle 10.00 alle 12.00 Centro commerciale L’Arco – Marsciano

A Natale regala un prodotto artigianale

ore 16.00 Sala Capitini in Municipio

Laboratorio creativo natalizio con Speak Up Academy

lunedì 5 dicembre

ore 21.00 Auditorium Osma San Francesco

I profumi della Bibbia a cura di Magda Montanucci

mercoledì 7 dicembre

ore 16.30 Sala Gramsci Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli

Reading poetico presentazione del libro “Il viola e la pietra” di Francesca Cencetti

a cura dell’associazione Pegaso nell’ambito del progetto “Incontrarsi tra le pagine”

giovedì 8 dicembre

ore 15.30 Sala Gramsci Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli

Mostra dei piccoli artisti di Mary Jane Antonini

ore 15.30 via XX Settembre

Mercatino UNITRE

ore 15.30 via Umberto I

Vintage Street

ore 15.30 Centro l’Incontro, piazza Karl Marx

Dona un gioco regala un sorriso, raccolta di regali per il comitato

Daniele Chianelli e Casa di Pollicino

ore 15.30 Piazza San Giovanni

Albero di Natale e cassetta per le letterine a Babbo Natale

ore 16.30 Centro storico

Accensione luminarie

ore 17.00 Per le vie del centro cittadino

Sfilata delle Bande musicali

venerdì 9 dicembre

ore 15.30 Via XX Settembre

Mercatino UNITRE

ore 15.30 Via Umberto I

Vintage Street

ore 15.30 Centro l’Incontro, piazza Karl Marx

Dona un gioco regala un sorriso

sabato 10 dicembre

dalle 10.00 alle 19.00 – Sala E. De Filippo

La casa degli Elfi Cantastorie. Una giornata con gli allievi Isola di Confine. Ingresso gratuito

ore 15.30 Via XX Settembre

Mercatino UNITRE

ore 15.30 Via Umberto I

Vintage Street

ore 15.30 Centro l’Incontro, piazza Karl Marx

Dona un gioco regala un sorriso – Gioca con la sciarpa magica

ore 16.00 Sala Aldo Capitini in Municipio

Laboratorio per bambini con Confcommercio in collaborazione con Università dei Sapori

ore 16.00 Piazza del Catraione

Giochi della tradizione

ore 17.00 Giardini Scuola Elementare IV Novembre

Stelle di Natale con castagne, vino e canti della tradizione romena con gli Amici del Monte Peglia, Circolo Sandro Pertini e Associazione Amici Italia-Romania

domenica 11 dicembre

dalle ore 08.00 per le vie del centro storico

Mercatino degli Hobbisti

ore 10.00 Bibliocabina in Via Bruno Buozzi

Regala un libro leggi un storia con la Biblioteca Luigi Salvatorelli e INTRA

ore 15.00 Giardini Orosei

Ciro e i suoi giochi della tradizione

ore 15.30 Sala Gramsci Biblioteca comunale “Luigi Salvatorelli”

Laboratorio d’arte a cura di Mary Jane Antonini

ore 15.30 Sala Aldo Capitini in Municipio

Laboratorio di riciclo addobbi natalizi a cura della Ludoteca del Tempo Libero

ore 15.30 Via XX Settembre

Mercatino UNITRE

ore 15.30 sede ass. Ricarica, via Umberto I°, 13

È Natale, ti racconto una storia – Letture animate e laboratori per bambini a cura delle

Creamiche

ore 15.30 Largo Garibaldi

Generous stall (bancarella generosa) con Speak Up Academy

ore 17.00 Sala E. De Filippo

La fiaba dei supereroi – Tieffeu (Perugia)

Biglietti 4 euro bambini, 6 euro adulti. A cura di Isola di Confine

lunedì 12 dicembre

ore 15.30 Centro l’Incontro piazza Karl Marx

Dona un gioco regala un sorriso – Gioca con la sciarpa magica

giovedì 15 dicembre

ore 16.00 Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli

Laboratorio sulla lettura ad alta voce con Isola di Confine

ore 17.00 Biblioteca comunale Lugi Salvatorelli

Mi leggi una storia di Natale? letture e laboratorio creativo per bambini da 0 a 6 anni

con le volontarie di Nati per Leggere

ore 17.00 Sala Gramsci Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli

Lettura teatrale “Il pifferaio di Hamelin”. Teatro Caverna (Bergamo)

con Isola di Confine. Ingresso gratuito

venerdì 16 dicembre

ore 20.00 Locanda del Tramonto Infinito

Cena di beneficienza a cura dei Lions e Leo Club di Marsciano (prenotazioni 330 228 540)

ore 21.00 Auditorium Osma San Francesco

Concerto Waiting Christmas a cura di Ricarica e Avis Marsciano

sabato 17 dicembre

ore 15.30 Piazza dello Statuto

Baby Parking, giocare in piazza a cura della Ludoteca del Tempo Libero

ore 16.00 Scuola Speak Up Academy – Via Fratelli Ceci, 10

Storyfun Natalizio con Amalya. Racconto di una storia Natalizia. Laboratorio di

decorazione dei biscotti natalizi, tanti giochi, sfide e balli

ore 16.30 Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte

Gioco dell’oca a cura della Ludoteca del Tempo Libero

ore 17.00 Sala Gramsci Biblioteca comunale “Luigi Salvatorelli”

Presentazione del libro di Albero Alpini “Castel di Marsciano” a cura dell’ass. Nestore

ore 17.00 Teatro Concordia

Natale Disney a cura dell’Asd Hagakure

domenica 18 dicembre

ore 10.00 Bibliocabina – Via Bruno Buozzi

Regala un libro leggi una storia con la Biblioteca Luigi Salvatorelli e INTRA

ore 11.00 Piazza della Vittoria

Colora in Piazza

ore 15.30 – 16.30 e 17.00 – 18.00 sede ass. Ricarica via Umberto I°, 13

Circuitlab natalizio, laboratorio scientifico didattico a cura di Ricarica e 3ForLab

ore 15.30 Piazza del Catraione

Ciro e i suoi giochi della tradizione

ore 16.30 Ingresso Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte

Scena dell’Avvento “Natività”

ore 16.30 centro storico

Accensione Presepi a cura della Pro loco di Marsciano

ore 21.00 Palazzetto dello Sport

Saggio Deruta Roller

lunedì 19 dicembre

ore 21.00 Auditorium Osma San Francesco

Concerto “Per un Natale insieme” Scuola comunale di musica Fabrizio De André

martedì 20 dicembre

ore 17.00 Scuola Rodari, via Orvietana

Saggio della Scuola Infanzia G. Rodari

ore 21.00 Chiesa San Giovanni

Saggio Medie Musicali e Primaria Primo Circolo

mercoledì 21 dicembre

ore 21.00 Teatro Concordia

Concerto a cura dell’associazione Chorus

ore 21.00 Chiesa San Giovanni

Saggio Medie Musicali e Primaria Secondo Circolo

giovedì 22 dicembre

ore 15.30 – 16.30 e 17.00 – 18.00 sede ass. Ricarica via Umberto I°, 13

Lanterna stellare, laboratorio scientifico didattico a cura di Ricarica e 3ForLab

mercoledì 28 dicembre

ore 21.00 Palazzetto dello Sport

Saggio Umbria dance school – Beneficienza per il comitato Daniele Chianelli

giovedì 29 dicembre

ore 20.30 Parco Ammeto

Cena di beneficienza a cura della Consulta dei giovani di Marsciano

mercoledì 4 gennaio

dalle ore 15.00 sede ass. Ricarica, via Umberto I°, 13

Aspettando la Befana, laboratori e letture per bambini in collaborazione con Creamiche

venerdì 6 gennaio

dalle ore 16.00 Centro l’Incontro, piazza Karl Marx

Aspettando la Befana gioca con la Sciarpa Magica

ore 17.00 Piazza della Vittoria

L’Epifania dei colori. La magia dell’epifania prende vita con il lancio di 100 palloncini luminosi (biodegradabili)

