La Polizia di Stato denunicia un 22enne

Perugia, 3 dicembre 2022 – Mentre portava a spasso il cane in località Cenerente a Perugia, aveva notato un’auto sopraggiungere a grande velocità e spaventato per l’incolumità dei pedoni, aveva gridato in direzione del conducente affinché moderasse l’andatura.

È stato a quel punto che l’automobilista – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 2000 – aveva fermato il veicolo e, palesando un evidente stato di ebbrezza, aveva iniziato ad insultare e minacciare l’uomo – un cittadino 58enne – che, per cercare di farlo desistere, aveva chiamato il Numero Unico di Emergenza Europeo. Il giovane, però, tutt’altro che intimidito, l’aveva spintonato facendolo cadere a terra. Risalito poi sul veicolo, si era dato alla fuga.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, intervenuti sul posto, dopo aver constatato che l’uomo non necessitava di cure immediate, hanno sentito i testimoni, raccogliendo tutte le informazioni utili all’individuazione del ragazzo.

Il giorno seguente, il 58enne si è presentato presso gli uffici della Questura per presentare denuncia, riferendo agli operatori di aver riportato delle lesioni con prognosi di 7 giorni.

Dopo aver identificato il 22enne, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.

