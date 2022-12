Castiglione del Lago, 2 dicembre 2022 – L’emergenza Covid ha determinato un’inedita crisi del sistema sanitario accentuando le criticità già esistenti in un sistema che ha subito negli ultimi venti anni importanti tagli e riduzioni di risorse.

La crisi sanitaria ha avuto gravi conseguenze in termini economici sociali e culturali. Dal punto di vista strettamente sanitario oltre agli effetti in termini di malati e decessi, causati dalla pandemia, c’è da considerare gli ulteriori effetti causati dall’interruzione delle attività sanitarie ordinarie e le conseguenze che, ancora oggi, gravano sulla popolazione e soprattutto sulle fasce più deboli in termini di accesso al diritto alla salute e al diritto alla cura. L’interruzione delle attività ordinarie di diagnostica, ricovero e interventistica programmata hanno prodotto interminabili liste d’attesa. Tale situazione rende nullo il principio di universalità del diritto alla salute, senza distinzione di condizioni economiche e sociali.

Nel pieno della pandemia il personale sanitario, socio sanitario e tecnico è stato sottoposto ad un forte stress, a condizioni di lavoro estreme, con turni infiniti e massacranti, in un contesto di paura e forte preoccupazione, causata dal dover fronteggiare una malattia del tutto sconosciuta, condizione che però aveva prodotto nel paese un clima di sostegno e solidarietà, nei confronti degli operatori del sistema sanitario pubblico. Il clima creatosi ha fatto pensare a una presa di coscienza collettiva dell’importanza del sistema socio sanitario pubblico e della necessità di rafforzarlo attraverso investimenti importanti che avrebbero reso possibile lo sviluppo di un avanzato Sistema territoriale socio sanitario.

La presenza di una sanità territoriale, anche se non avanzata e in affanno visti i tagli degli anni passati, ha permesso al sistema sanitario, nella fase pandemica, di fronteggiare l’ impatto del virus meglio che nelle Regioni che hanno nel tempo cancellato il territori e privatizzato la sanità.

E’ necessario aprire un confronto su come il sistema socio sanitario e il sistema di welfare vengano rafforzati dopo la pandemia, è necessario, in quest’ottica, tenere conto delle esigenze dei territori attraverso un’attenta analisi dei bisogni degli stessi. Riteniamo quindi che il Trasimeno vada inteso come un’unica entità territoriale economica e socio sanitaria.

In questa prospettiva come CGIL, in tutte le sue articolazioni, ci poniamo come soggetto propositivo per la costruzione di un modello di welfare socio sanitario, sempre più attento alle esigenze della popolazione, del Trasimeno.

Su questo intendiamo aprire un confronto con tutte le istituzioni locali, le forze politiche del territorio, con l’obbiettivo di aprire una vertenza con la regione Umbria, per implementare i servizi sanitari al Trasimeno partendo dal mantenimento e dal rafforzamento dell’ospedale del territorio di Castiglione Del lago.

Dati demografici e di contesto:

L’Umbria è una regione che nell’ultimo decennio vede una progressiva riduzione della sua popolazione residente e un aumento significativo della popolazione over 65, che oggi è pari al 25,6% rispetto ad una media nazionale pari 22,9%.

L’umbria conta 882 mila abitanti di questi 225 mila over 60 121 mila over 70 oltre 76 mila over 80, siamo terzi solo dietro a Liguria e FVG.

Nella nostra regione almeno il 50% delle persone sopra i 65 anni presentano malattie croniche ( dato nazionale 43,2%), il 62,6% è affetto da multimorbilità ( dato nazionale 52,6). Questo a significare che siamo di fronte a una popolazione anziana con problemi di salute abbastanza gravi.

Altro dato importante è relativo alla salute mentale, in Umbria il 13% degli anziani ha un disturbo depressivo rispetto al 10,5% della media nazionale.

Il Trasimeno si colloca in un contesto territoriale composto da otto comuni che, fatta eccezione per Città della Pieve e Piegaro, si affacciano sulle sponde del lago e che complessivamente contano una popolazione residente di circa 50 mila abitanti, con un tasso di over 65 che è di circa due punti superiore al tasso regionale, già superiore del 2% al tasso nazionale, infatti la popolazione over 65 è circa il 27%. Tale dato se da un lato ci conforta poiché ci porta a pensare che al Lago Trasimeno si goda di ottima qualità della vita, dall’ altro è necessario stabilire quali sono i livelli di servizio essenziali per una popolazione di 50 mila abitanti residenti, con un tasso di anzianità più elevato della media nazionale e un territorio ad alta vocazione turistica che vede punte, per diversi mesi dell’anno, di presenze che può arrivare a circa 150 mila. Il territorio del Trasimeno, oltre che essere una delle porte dell’Umbria, in quanto territorio di Frontiera, è insieme all’Assisano il territorio con le maggiori presenze turistiche della nostra regione .

Un territorio complesso ed esteso come il nostro, con un andamento demografico che vede un tasso di invecchiamento della popolazione, a nostro parere necessità di un livello di assistenza sanitario capillare e diffuso, che metta al centro l’ implementazione dell’attuale ospedale e il rafforzamento della sanità territoriale se vuole dare risposte di qualità alla popolazione. Su questi temi come organizzazione sindacale siamo ad avanzare le seguenti proposte.

Cancellazione della delibera regionale

In coerenza con la piattaforma della manifestazione regionale “Per una sanità pubblica e universale” di CGIL e UIL Umbria e categorie del pubblico compresi i sindacati autonomi, chiediamo il ritiro della delibera del piano socio sanitario della regione Umbria, che per il nostro territorio prevede il depotenziamento dell’Ospedale del Trasimeno, trasformandolo da Ospedale di territorio a Ospedale di Comunità. Questa scelta rischia di produrre la chiusura anche del pronto soccorso, con la conseguenza che i circa 10 mila accessi annuali al pronto soccorso saranno dirottati presso l’Ospedale di Perugia Silvestrini, già congestionato, la chiusura di reparti come la chirurgia programmata, L’endoscopia gastroenterologia, la chiusura della medicina per acuti, il day hospital oncologico.

Tali scelte per il nostro territorio, che ha già dato in termini di sanità con la mancata costruzione dell’ospedale nuovo, significano la totale cancellazione della sanità pubblica. Pertanto chiediamo, oltre al ritiro della delibera, la verifica degli impegni c assunti al momento della mancata costruzione dell’ ospedale unico siano stati mantenuti.

Proposte: L’ospedale al centro

L’ospedale di Castiglione Del lago, in attesa di riavviare la discussione su una nuova struttura, deve continuare a essere l’ospedale di tutto il comprensorio, pertanto deve continuare a garantire i LEA assicurati prima covid.

L’Ospedale di Castiglione del Lago deve essere inteso come la struttura centrale rispetto alla gestione della sanità nel Trasimeno, in stretto rapporto con l’ azienda ospedaliera di Perugia, per quanto riguarda l ‘interventistica programmata.

Il mantenimento del reparto di medicina, con i suoi posti letto, è fondamentale in un territorio vasto come il nostro e con una popolazione anziana con un’età anagrafica elevata. La chiusura del reparto di medicina significherebbe ricoverare gli acuti nei plessi di Gubbio o Città di Castello, sempre che vi siano sufficienti posti letto, con tempi di percorrenza tali da produrre forti disagi, sia ai pazienti che ai familiari. Oggi il nostro ospedale prevede : un Day hospital oncologico e il servizio di neurologia per la cura dell’ ictus di primo livello.

La prossimità di servizi specifici significa, non solo l’ accesso alle cure, ma il mantenimento di una migliore qualità della vita. L’aggravio di lunghi tempi di percorrenza, che si aggiungerebbero al peso della patologia, soprattutto per le persone anziane, rischia di creare le condizioni per la rinuncia alla cura.

L’ ospedale deve essere la struttura centrale su cui calibrare una sanità territoriale efficace la quale, vista la zona di confine regionale su cui si colloca, potrebbe trovare forme di efficienza e sostenibilità, senza nemmeno aggravi di costi per il sistema regionale sanitario. La posizione di confine e la qualità dei servizi hanno prodotto, per diversi anni, mobilità attiva. Questo positivo fenomeno è stato possibile grazie all’ investimento in competenze e specializzazioni, oggi, il ritrarsi della Regione dal territorio, produce il fenomeno inverso, creando mobilità passiva.

La sanità Umbra nel 2017 aveva una mobilità attiva pari a 9,52 mln al 2021 e una mobilità passiva pari 9,85mln ( dati AGENAS), questi dati dovrebbero spingere questa giunta a rafforzare la sanità di confine anche solo per una convenienza ragionieristica.

Centri Salute

La riforma dei distretti ne ha determinato una riduzione da 12 a 5 creando il fenomeno dell’ aumento delle distanze per usufruire di prestazioni specialistiche pur essendo effettuate all’interno del distretto.

Si rende necessario pertanto potenziare i centri salute, a partire da investimenti in strutture e professionalità, che permettano di avere tutti gli specialisti all’interno delle strutture del Trasimeno, in stretto raccordo con l’ Ospedale. Pertanto è necessario verificare quali sono le professionalità mancanti, quali strutture debbano essere ristrutturate, ampliate o costruite.

Il centro salute di Castiglione: deve essere portato a compimento quanto previsto da tempo, la costruzione di un nuovo centro salute in quanto l’ attuale è collocato in una struttura obsoleta e semifatiscente e in un condominio destinato a civile abitazione. Il Comune avrebbe messo a disposizione il terreno e la ASL avrebbe finanziato a realizzazione anche con l’alienazione del dispensario.

Centro salute Magione: per questa struttura era previsto l’ampliamento attreverso l’utilizzo di un ulteriore piano dello stabile che sarebbe stato concesso dal comune in comodato d’uso gratuito. A oggi risulta che l’accordo con la USL non sia stato sottoscritto. Siamo convinti che il progetto debba essere realizzato in tempi brevi.

Inoltre si chiede il mantenimento e il potenziamento dei centri saluti di Città della pieve, Tavernelle.

Casa della salute, lunga degenza, primo soccorso Città Della pieve

Va realizzata la casa della salute o casa di comunità prevista a Città della pieve, con funzionamento h 24. Tale Struttura è necessaria in questo territorio, considerato territorio disagiato. Inoltre vanno realizzati i posti letto per la lunga degenza post acuzie. Si richiede di ripristinare il primo soccorso con la presenza del medico h24.

Centro Alzheimer Tuoro Sul Trasimeno, case di riposo

L’età media della popolazione del Trasimeno, che la vede con due punti percentuali sopra la media della popolazione umbra, oltre il 27% sopra i 65 anni con un’ incidenza di malattie neurodegenerative, come l’halzaimer o la demenza senile intorno al 8%, con una tendenza dopo la pandemia al rialzo, chiede una risposta in termini assistenziali specifica, quali il centro diurno per l’halzaimer. Questo tipo di risposta si rende necessaria al fine di migliorare le risposte in termini terapeutici e per alleggerire il carico di cura che grava sulle famiglie coinvolte da tali problematiche.

Si rende necessario ampliare la disponibilità di posti letto per le residenze protette in quanto ad oggi la lista d’attesa supera le 80 unità.

Centro per l’autismo

Un bambino ogni 66 rischia di essere affetto d’ autismo, malattia non nel senso classico del termine, in quanto non curabile, ma che attraverso una diagnosi precoce e interventi psicoeducativi strutturati è possibile un miglioramento della qualità della vita dei bambini, degli adulti affetti d’autismo e dei propri familiari. La presenza di alcuni segnali e la capacità dei familiari di saperli leggere e interpretare, sono condizione necessaria per un intervento precoce, per fare ciò si rende necessario che il sistema sanitario pubblico investa risorse nella neuropsichiatria infantile e in centri specializzati per mettere in campo le più idonee terapie.

Servizi Domiciliari

E’ necessario che si rafforzino i servizi domiciliari che permettano la cura delle persone, soprattutto anziane, presso la propria residenza. L’ invecchiamento della popolazione rende necessario sempre più la gestione domiciliare del paziente, soprattutto per le patologie croniche. Il covid ci ha insegnato quanto sia importante la sanità di territorio, ma anche la domiciliarità delle cure, tutto ciò che non è acuzie va tenuto fuori dalla rete ospedaliera, questo a significare che la sanità è un mix fra risposte ospedaliere extra ospedaliere risposte domiciliari, che comprendono i medici di base e i servizi domiciliari. Le regioni che più hanno sofferto la pandemia sono state quelle regioni che nel tempo hanno smantellato la sanità territoriale e puntato solo sulle strutture ospedaliere. Il nostro territorio per le caratteristiche territoriali e demografiche ha necessità del rafforzamento dell’ intero mix sanità ospedaliera e sanità territoriale.

Livelli occupazionali

Come organizzazioni sindacali avevamo firmato un accordo, con la regione dell’ Umbria per 1150 assunzioni ad oggi ne sono state fatte circa 140.

E’ chiaro ed evidente a tutti che per mantenere livelli di qualità dei servizi e per mantenere una sanità efficace che dia risposte nei tempi necessari alla cura, c’è bisogno, oltre che di strutture e strumentazioni all’ avanguardia, di personale qualificato, questo ad oggi non è stato fatto anzi il piano regionale va nella direzione opposta rispetto a quanto avevamo concordato. Il Trasimeno sconta sicuramente un’ulteriore deficit occupazionale, visto che nel tempo e soprattutto dalla pandemia in avanti, professionalità e operatori sono stati spostati in altri plessi, sfruttando la chiusura per covid, e quelle professionalità non sono state mai rimpiazzate. Pertanto chiediamo che al Trasimeno si faccia un monitoraggio, al fine di definire gli organici sanitari che garantiscano i LEA pre Covid, e che la Regione porti a compimento gli impegni che aveva assunto nel momento in cui non veniva più costruito il nuovo Ospedale.

Sanità territoriale e sviluppo di un territorio

Il livello dei servizi di un territorio significa potenzialità di sviluppo e crescita dello stesso. Il nostro territorio si colloca geograficamente al confine con la Toscana e rispetto alle vie di comunicazione della nostra regione possiamo ritenerci ben collegati con il resto d’Italia, tanto è che l’autostrada A1 ce l ‘abbiamo a 20 minuti, la ferrovia centrale, passa per castiglione del lago e si sta ragionando di una fermata dell’alta velocità come Media Etruria nelle zone di confine dove passa la direttisssima. Questo di per se sta a significare che siamo un territorio che potenzialmente può avere tutte le capacità per essere sviluppato e che può essere preso a riferimento anche come luogo per lavorare come pendolare fra Firenze e Roma in quanto abbiamo collegamenti che in un’ ora e mezza ci permettono di raggiungere sia Roma che Firenze. Investire in servizi soprattutto quelli sanitari, quelli scolastici, cioè quei servizi che garantiscono i diritti fondamentali e universali, significa dar valore ad un territorio e renderlo più appetibile. Mantenere i servizi e implementarli, anche se la guardiamo solo da un punto di vista economico e non dal punto di vista della tutela della salute, che per noi CGIL rimane il primo degli obbiettivi, significa mantenere e creare un indotto, che fa girare un’economia di un territorio. E’ statisticamente provato che le comunità progrediscono laddove i servizi vengono mantenuti e implementati. Oggi il nostro ospedale conta circa 100 operatori, se venisse ridimensionato sarebbe come chiudere un media impresa con la conseguenza di impoverire il nostro territorio.

Investire in sanità pubblica di qualità, al confine con la Toscana, potrebbe produrre p’una mobilità attiva che ripagherebbe l’investimento. Riprogettare investendo nella sanità del Trasimeno, oltre che rispondere efficacemente ai bisogni del nostro territorio, potrebbe essere utile per rilanciare l’attrattività e, con uno studio accurato non solo dei nostri bisogni ma anche di quelli dei territori limitrofi, riavviare la mobilità attiva dalle Regioni confinanti.

