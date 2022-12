Petrignano d’Assisi, 4 dicembre 2022 – Ciclocross a Petrignano d’Assisi con la dodicesima edizione. Merito di un sodalizio a tutto campo come l’Unione Ciclistica Petrignano tra i più organizzati del settore e per la capacità di essere all’altezza della situazione anche per questo appuntamento dedicato al ciclocross, valevole come gara top Class appartenente all’Adriatico Cross Tour e per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Umbria solo per le categorie juniores, donne e master 4-5-6-7-8 e anche i titoli provinciali FCI Terni sia agonisti che amatori.

I partecipanti attesi nel borgo alle porte di Assisi saranno oltre 230 (provenienti da Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e ovviamente Umbria) e riceveranno anche il pacco gara contenente una confezione di Grifo Latte, due tavolette di cioccolata della Ore Liete di Perugia e prodotti energetici.

L’insidia di questa edizione sarà sicuramente il fango che non manca mai nel ciclocross (anche dopo la pioggia di ieri) e che sarà l’elemento chiave anche nel percorso tutto nuovo che attraversa il Parco dell’Hotel La Torretta sulle sponde del fiume Chiascio.

In ragione dell’alto numero di adesioni, la società organizzatrice ha deciso di sdoppiare la partenza delle categorie allievi ed esordienti separando le categorie maschili da quelle femminili.

Il nuovo cronoprogramma giornaliero prevede ben quattro batterie di partenza: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 10:00), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 11:00), intervallata da un primo blocco di premiazioni. A seguire la terza per allievi ed esordienti uomini (30 minuti, il via alle 12:20), la quarta per allieve ed esordienti donne (30 minuti, start alle 13:00) e con un’appendice dedicata ai G6 (20 minuti) in gara alle 13:10 per lasciare spazio al secondo ed ultimo blocco di premiazioni.

