Terni, 6 dicembre 2022 – Si è tenuta questa mattina presso la Sala Convegni di Arpa Umbria ‘Maurizio Santolici’ a Terni la presentazione dei risultati del progetto TernAria.



TernAria è un progetto di didattica scuola lavoro proposto dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento che applica il modello didattico innovativo DomoSens ideato dalla stessa Fondazione e già sperimentato in Trentino.

Al progetto hanno partecipato 6 scuole di indirizzo scolastico diverso (ITT Allievi – Sangallo, ITE Casagrande-Cesi, Liceo Classico Tacito, Liceo Artistico Metelli, Liceo Scientifico Donatelli, Liceo Scientifico Galilei, IPSIA Terni) ognuna mettendo in campo le proprie competenze, come previsto dal modello DomoSens.

“Grazie al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, abbiamo realizzato questa esperienza che ha consentito agli studenti di sviluppare un processo di innovazione attraverso la realizzazione di sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria ambientale, simulando un’azienda impegnata nelle diverse fasi di sviluppo, da quella della ricerca fino al piazzamento sul mercato, cui le classi di diverse scuole hanno contribuito con le proprie competenze: dagli istituti tecnici che hanno curato gli aspetti della chimica, elettronica e informatica, agli istituti d’arte per la parte di comunicazione, dai licei per la parte di discussione dei dati alla scuola di ragioneria per la realizzazione del business plan”, ha spiegato Pierluigi Bellutti, Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento

Protagonisti della giornata sono stati proprio gli studenti delle scuole superiori che hanno presentato i risultati dei propri lavori, mettendo a fuoco le varie fasi e gli obiettivi raggiunti all’interno del percorso progettuale.

ARPA è così stata partner-tutor del lavoro, così come lo sono stati Associazione Disegno Industriale (sezione Veneto e Trentino-Alto Adige) per la parte di design dei totem, l’avvocato Paolo Oliva di Pisa per i temi legati alla protezione della proprietà intellettuale e marchi e l’Associazione Italiana Ricerca Industriale (AIRI) per l’attività legata all’analisi di mercato/business plan e supporto alla gestione in loco delle attività.

Nel corso del progetto, grazie alla disponibilità di Busitalia – SITA Nord, i partecipanti hanno avuto la possibilità di installare su due bus le centraline e avviare una sperimentazione del tutto originale, utilizzando i bus come punti mobili di monitoraggio.

“Questo progetto è stata un’occasione per i ragazzi non solo di toccare con mano le problematiche dell’inquinamento atmosferico, ma anche come approcciare a nuove professioni utili ad accompagnare e supportare la transizione energetica della nostra società”, ha detto il Direttore Generale di Arpa Umbria, Luca Proietti.

