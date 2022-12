Alle ore 10:30 presso il Centro Servizi G. Alessi in Via Giuseppe Mazzini, 15

Perugia, 6 dicembre 2022 – Uno strumento originale e interessante che non solo consente di presentare dati non noti ma di grande importanza per comprendere la situazione, le tendenze, i livelli di competitività del sistema economico dell’Umbria (paragonato a quello di Marche, Toscana e Abruzzo), ma che consente anche di dare vita a un dibattito e un confronto aperto sull’economia regionale, sia in generale che nelle sue singole sfaccettature.

È questo il senso dell’incontro “L’economia umbra e i bilanci delle imprese”, promosso per domani mercoledì 7 dicembre a Perugia, con inizio alle ore 10,30 presso il Centro Servizi G. Alessi (Via Giuseppe Mazzini, 15), dalla Camera di Commercio dell’Umbria in collaborazione con la filiale di Perugia della Banca d’Italia, in cui verranno presentati i risultati dell’indagine sui bilanci aggregati delle imprese umbre (mettendoli a confronto con quelli delle altre realtà regionali citate), letti attraverso specifici indicatori (dal valore della produzione al valore aggiunto, dagli utili e perdite agli investimenti, alle spese per il personale, alla produttività e così via) sia a livello di economia regionale complessiva che di singoli comparti (dal manifatturiero al commercio, alle costruzioni), oltre a uno specifico approfondimento sui principali specifici settori.

Le tre relazioni previste forniranno le chiavi di lettura dell’indagine e saranno seguite da interventi – programmati e non – e da eventuali domande del pubblico.

L’incontro verrà aperto dalle introduzioni di Federico Sisti, Segretario Generale Camera di Commercio dell’Umbria, Miriam Sartini, Direttrice di Banca d’Italia filiale di Perugia, e Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione.

Alle 10,45 seguiranno le relazioni di: Gaetano Fausto Esposito, Direttore Generale Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne; Luca Ferrucci, Ordinario nel Dipartimento di economia – Università degli Studi di Perugia; Paolo Guaitini (Nucleo per la ricerca economica della Banca d’Italia di Perugia).

Alle 11,30, coordinati da Giuseppe Castellini (che con Andrea Massarelli ha collaborato alla redazione dell’indagine, sotto la direzione del Prof. Luca Ferrucci), gli interventi e le eventuali domande.

Alle ore 12,15 le conclusioni, che saranno tratte da Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria.

