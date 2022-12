Venerdì 9 incontro culturale mensile con il Gruppo Archeologico D.L.F

Terni, 6 dicembre 2022 – La Biblioteca Comunale di Terni, sarà ancora palcoscenico per l’ incontro culturale mensile del Gruppo Archeologico D.L.F. Terni: Venerdì 9 dicembre alle ore 17, porremo nuovamente l’accento sul tema della preistoria e protostoria dell’Umbria meridionale.

Ci incanterà stavolta il Prof Francesco di Gennaro, tra i massimi esperti italiani di archeologia protostorica, già Soprintendente di Calabria, Abruzzo e Sardegna e già direttore del Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma.

Con il suo innegabile carisma, tratterà un tema di importanza assoluta nel quadro della protostoria dell’Italia centrale: la nascita delle città-stato, cercando di correlare i processi verso l’urbanizzazione dell’area tirrenica con quelli dell’area appenninica, fino alla repentina nascita dei grandi centri urbani dell’Etruria, che, terminata l’età del bronzo finale (X sec a.C.) divennero capitali dei primi piccoli stati della penisola. Anche sull’opposta riva del Tevere, in un breve volgere di tempo, le comunità protostoriche diedero luogo a grandi insediamenti come Roma e Terni, per la quale, i materiali archeologici disponibili consentono, se non di chiarire i particolari, di avanzare ipotesi utili alla discussione al fine della ricostruzione storica del processo di formazione del grande centro della prima età del ferro.

(0)