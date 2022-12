Assisi, 8 dicembre 2022 – Acceso e benedetto l’albero di Natale dei frati nella piazza antistante la Basilica di San Francesco. L’accensione alle 18, mentre alle 17 si è tenuta la Santa Messa Solenne nella chiesa inferiore presieduta dal Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, OFMConv. Il tema di quest’anno è l’acqua e i cambiamenti climatici. Ad allietare la serata un coro di circa 100 bambini di Assisi e della provincia di Trento che hanno intonato canti della tradizione natalizia. Quest’anno, infatti, l’albero e il presepe sono stati donati dal Comune di Romeno (TN). Presente il sindaco Luca Fattor.

Le decorazioni dell’albero sono a forma di fiocco di neve, richiamando strettamente il tema. Sono state costruite con materiale legnoso proveniente dai boschi trentini, realizzate da volontari e arricchite, con pensieri e desideri, dai bambini e dalle insegnanti della scuola primaria di Romeno.

Il presepe, in legno di cirmolo proveniente da boschi della Val di Non, è stato scolpito dall’artista trentino Livio Recla e rappresenta la Sacra Famiglia. La capanna costruita da alcuni cittadini volontari, si ispira alle antiche “baite” montane del Trentino e riporta al centro un grande fiocco di neve, simbolo dell’acqua e della vita che germoglia.

Suggestiva anche l’accensione del grande “Albero di alberi” in piazza del Comune, composto da 80 abeti che poi verranno piantumati e decorato da addobbi realizzati dai ragazzi dell’Istituto Serafico.

Quest’anno, la città serafica propone oltre 130 eventi fino all’8 gennaio, tutti all’insegna della tradizione, dell’innovazione e dell’ecosostenibilità. Un momento di festa e di condivisione, con l’animazione musicale della Marching Band dei Babbi Natale e degli Zampognari, che hanno suonato per le vie del centro storico e di Santa Maria degli Angeli, in una città piena di turisti affascinati dalle tante attrazioni proposte.

A cominciare dalle spettacolari illuminazioni scenografiche, realizzate dal Comune di Assisi, in collaborazione con Enel e le comunità francescane della Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Cicli di affreschi di Giotto, legati al tema della Natività, ogni giorno dalle ore 17, vengono proiettati sulle facciate delle chiese e dei principali monumenti, con la città che si trasforma in un grande presepe a cielo aperto, un percorso emozionale visibile anche dalla valle, che esalta la bellezza dei principali luoghi francescani, all’insegna della sostenibilità, dato che è realizzato con tecnologia led, a basso consumo energetico.

È stato inoltre creato un percorso di collegamento tra i siti illuminati, attraverso proiezioni di luce sulle pavimentazioni, con l’immagine stilizzata delle stelle di Giotto. Tutte le facciate di edifici e siti religiosi sono state illuminate utilizzando i colori primari degli affreschi di Giotto, attraverso l’installazione di apparecchi led, al fine di creare l’effetto della “Città Presepe” vista dalla valle.

(5)