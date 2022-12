AVIGLIANO UMBRO, 8 dicembre 2022 – E’ in programma sabato prossimo a partire dalle 14 e 30 in Piazza Piave ad Avigliano Umbro l’iniziativa “Nel paese di Creolandia, i bambini riaccendono il Natale” nell’ambito del progetto “Spegniamo il paese (per riaccendere un nuovo Natale)” concepito da alcune realtà attive ad Avigliano Umbro e dalle associazioni, in collaborazione con la scuola primaria.

Si tratta di un evento fatto di giochi di squadra, laboratori creativi, caccia al tesoro, intrattenimenti, tombola e merende per “illuminare il Natale” a misura di bambino e nel rispetto dei tanti significati che una ricorrenza come questa inevitabilmente rappresenta.

“Creolandia”, il “Paese” dei bambini, è nato con lo scopo di realizzare un momento di spensieratezza, voluto e desiderato dai più piccoli a cui anche i grandi sono invitati a partecipare. “Dare voce ai bambini per dare vita ad un momento di festa che coinvolga tutta la comunità”, dicono dal Comune spiegando l’iniziativa.

