Dal nostro inviato GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 8 dicembre 2022 – Lo spazio dell’Art Gallery in via XX Settembre è gremito di gente. Tutti vogliono osservare da vicino le opere del maestro Pierpaolo Ramotto e quelle dei suoi due allievi dell’Accademia di Firenze, Matteo Angiolillo e Filippo Cigni.

La mostra, infatti, s’intitola “Il Maestro e l’allievi” e aiuta a capire come si può trasmettere il sapere e come lo stesso possa evolversi e svilupparsi in maniera indipendente, pur mantenendo i valori iniziatici.

La collettiva è stata inaugurata oggi pomeriggio e l’attenzione si è focalizzata sulle opere che specchiano la realtà e il contemporaneo, “quasi come se lo spazio-tempo – dice il curatore e ideatore della mostra Duccio Mazzocchi – si azzerasse, lasciando dietro di sé una traccia d’immagini e pensieri che testimoniano il loro percorso”.

E’ vero, verissimo! Il progetto focalizza come è stato per il passato, accende i suoi riflettori sul rapporto diretto della bottega (o meglio, degli ambienti che ne hanno soppiantato il posto come le Accademie), dove si concretizza lo scambio tra maestro e allievo. Pierpaolo Ramotto è stato una guida. L’artista di fama internazionale e docente di pittura nelle più importanti accademie italiane ha una carriera artistica di oltre cinquant’anni. Nelle sue opere la luce è l’essenza mutevole e anche il filo conduttore. Una luce delicata, che danza con eleganza sulla superficie della tela dove le pennellate creano figure e volti di donne.

C’è poi la luce tenue che filtra e riverbera sui pezzi di affreschi del suo allievo, Matteo Angiolillo. Sono stati rimossi grazie alla tecnica complessa insegnata dal prof. Ramotto.

Infine, quei fondi neri dei quadri del bravo Filippo Cigni. Riportano alla grotta, alla cultura antica, arcaica, delle civiltà gilaniche che tornano indietro nel tempo e sono portatrici per gli antropologi di valori incommensurabili.

E’ il fil rouge della storia che non si interrompe e fa guardare a giovani e meno giovani al futuro con più speranza, anzi con occhi illuminati e illuminanti.

“L’arte va meditata – commenta Angelo Mazzoli, 82 anni, ex insegnante ed ex assessore al comune di Spello – L’arte è come una poesia: va letta e riletta per cogliere i valori più profondi”.

Come dargli torto. Lo spazio espositivo Art Gallery di Giovanni Romoli resterà aperto fino a martedì 3 gennaio 2023.

Abbiamo chiesto al prof. Mazzoli: come descriverebbe Pierpaolo Ramotto con tre aggettivi?

Allarga le braccia: “Solo tre? E’ una persona ricchissima di cultura; un’artista la cui conoscenza è preziosa per chiunque ha la fortuna di incontrarlo; una personalità che mette la sua bizzarria (in senso positivo precisa) genialoide nella sua creatività che è sempre nuova e stimolante”.

(4)