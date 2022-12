Fossato di Vico, Assisi e Narni per i prossimi appuntamenti con la stagione Tourné

Fossato di Vico, 8 dicembre 2022 – Tre le città toccate questa settimana da Tourné, stagione promossa da Aucma e Mea Concerti che porterà concerti musicali fra Fossato di Vico, Assisi e Narni.

Si inizia domani, 9 dicembre, alle 21 al Teatro Comunale di Fossato di Vico con il cantautore polistrumentista romano The Niro e il suo viaggio musicale che, partendo da brani storici come “Liar”, attraverserà il “1969”, un indimenticabile omaggio a Jeff Buckley fino ad arrivare al nuovo album.

Cantautore, polistrumentista romano. Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza, Malika Ayane (per la quale attualmente è anche autore).

Nel 2008 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma e il Mei lo insignisce del premio Rivelazione. Nel 2009 partecipa all’Italia Wave dove si esibisce cantando “Summertime” di Janis Joplin, brano che sarà incluso nella compilation di XL. “Liar” compare nel primo cd di Virgin Radio assieme a una serie di brani dei Radiohead e degli Editors; mentre “So Different” è incluso nella compilation di Mtv “Brand New” a fianco, ancora una volta, di nomi illustri (Iggy Pop, per citarne uno). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove Proposte” con il brano 1969.

Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ha collaborato con il manager dei Radiohead Chris Hufford al progetto Anti Atlas. The Niro compone anche per il cinema.

A settembre 2019 è uscito “The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook” album, annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album. L’album ha raggiunto il secondo posto nel premio Targa Tenco 2020.

L’appuntamento rientra nel format Foyer on air, reso possibile grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria.

Il 10 dicembre alle 21 il Teatro Lyrick di Assisi aprirà le sue porte alla tappa umbra di T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, nuovo tour di Marco Masini nato dall’esigenza dell’artista di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri. Un appuntamento intimo fra l’artista e i suoi fan che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Domenica 11 dicembre a salire sul palco della Sala Misciano Art Club a Narni sarà Simone Zanchini Quartet con Casadei secondo me. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Narni, è a ingresso libero. Sul palco: Simone Zanchini (fisarmonica, elettronics) al vivo con Stefano Bedetti (sassofoni), Stefano Senni (basso), Zeno De Rossi (batteria).

«In generale non mi sono mai interessati i tributi, gli omaggi, le rivisitazioni, le ho sempre trovate cosa vecchia, un po’ patetiche e legate al passato – così Zanchini descrive il progetto – Però, quando mi è stato chiesto di fare un tributo a “Secondo Casadei”, non ho potuto rifiutare.

No, Casadei è un’altra cosa. Perché Casadei rappresenta il mio passato come quello di tutti i romagnoli e non solo un passato musicale ma di vita in senso generale. Perché se nasci in Romagna e decidi, a sette anni, di suonare la fisarmonica, Casadei diventa automaticamente una tappa obbligatoria che invade felicemente la tua vita. Sì, ho iniziato e sono cresciuto proprio con quei suoni.

E oggi mi ritrovo onorato di poter mettere mano alle melodie composte da questo grande personaggio, nel tentativo di donare loro una nuova veste stilistica ed una odierna freschezza musicale, intrisa di tutte le contaminazioni che, attraverso il lungo percorso di studi, mi hanno formato, come la musica classica e il jazz».

