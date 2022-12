Città della Pieve, 9 dicembre 2022 – All’ alba di questa mattina, nella zona di Città della Pieve, gli agenti della Questura di Perugia, hanno arrestati tre fratelli albanesi, tutti accusati di spaccio di cocaina e hashish.

L’attività investigativa, iniziata circa un anno fa, ha documentato come gli indagati, nel corso del tempo, avrebbero messo in piedi, nella zona di Città della Pieve, territorio di residenza, una fiorente attività dí spaccio, anche in considerazione della posizione geografica che gli consentiva di servire clienti non solo delle province di Perugia e Terni ma anche di Siena.

Proprio la presenza dei molteplici confini amministrativi, che racchiude tre province e due regioni ín pochi chilometri quadrati, è stata sfruttata dagli indagati per eludere eventuali controlli ed attenzioni investigative. Infatti. spesso, lo stupefacente veniva nascosto nel territorio di una provincia, ma ceduto in una delle altre due limitrofe, in maniera da rendere più difficoltose le indagini.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Perugia con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche della Polizia di Stato.

L’ indagine antidroga, coordinata dalla Procura di Perugia, è ied ha accertato che gli ingenti quantitativi di droga finivano nei territori di Perugia, Terni e Siena.

All’inizio degli appostamenti, iniziati nell’ottobre 2021, gli agenti sono riusciti anche a fermare numerosi clienti dei tre fratelli, poi il monotoraggiop dello spaccio è andato avanti con l’ aiuto dei sensori installati sulle auto dei venditori di morte.

La Polizia ha sequestrato 300 grammi di cocaina e 1 5 kg di “fumo”, che erano nascosto in casolari abbandonati e sono stati recuperati poco prima della cessione di droga. Contestualmente durante le perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti e sequestrare presso le abitazioni degli indagati oltre 2000 curo in contanti e 5 telefonini, di cui uno lanciato dalla finestra all’arrivo degli agenti. Su questo saranno svolti più approfonditi accertamenti.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo cd in concorso tra loro, dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

