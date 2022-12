Sabato 10 dicembre alle ore 10:00, a dieci anni dell’intitolazione della Sala Giunta

Città di Castello, 9 dicembre 2022 – Il Consiglio Comunale, in occasione del decennale dell’intitolazione della Sala Giunta a, Peppino Impastato, nell’ambito delle iniziative dedicate al trentennale delle stragi di Capaci e Via d’Amelio promosse dal Comune di Città di Castello per l’anno scolastico 2022-23. Avrà luogo l’incontro “I 100 Passi”. Prenderanno parte all’iniziativa il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, il Sindaco di Capaci, Pietro Puccio, Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato, Antonio Vassallo, fotoreporter che per primo arrivò sulla strage di Capaci e l’onorevole, Mario Capanna.

(0)