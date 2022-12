Fino a domani, il “Family Science Christmas” la due giorni interattiva, dedicata alla scienza.Terni, 10 dicembre 2022

Terni, 10 dicembre 2022 – E’ in corso di svolgimento, negli spazi al chiuso del Circolo Lavoratori Terni in via Muratori, il Family Science Christmas, weekend dedicato alla scienza ed al divertimento. Un mondo da scoprire tra vulcani, robot e realtà aumentata, un evento di due giorni in cui vengono svolte attività per famiglie e bambini, sul tema delle forze invisibili, dal clima al mondo digitale. Un’esperienza ludico-scientifica e interattiva alla portata di tutti.

L’iniziativa è ideata dal gruppo Pleiadi, un team di giovani scienziati convinti che la curiosità sia la chiave con cui guardare e scoprire il mondo. “Il nostro insegnamento – spiega Lucio Biondaro, laurea in fisica e responsabile della comunicazione e dei rapporti istituzionali del gruppo pleiadi – avviene con le mani: l’elemento pratico e sperimentale è il centro dell’esperienza ed è ciò che consente di aumentare la capacità di pensiero e di immaginazione.

L’obiettivo è di stimolare la curiosità e arrivare alla comprensione attraverso un processo inizialmente logico, che si trasforma subito in sperimentazione e interazione pratica, richiamando all’esperienza vissuta e superando le difficoltà iniziali. Elaborato a partire dal metodo Montessori e Munari, il metodo che applichiamo è oggi definito Elaborazione Logico Sperimentale (ELS)”.

Per il Direttore delle Risorse Umane AST e Presidente CLT, Giovanni Scordo “E’ nella tradizione del Circolo Lavoratori Terni organizzare iniziative di pregio per tutta la comunità cittadina e quest’anno al CLT il Natale si fa anche scienza. Infatti abbiamo scelto di puntare su un’eccellenza italiana che si occupa di didattica scientifica esperienzale, il gruppo Pleiadi, che vanta tra i propri progetti l’ideazione e la gestione del Children’s Museum a Verona e la gestione delle attività didattiche presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Siamo convinti che investire sulle materie STEM, permetta ai giovani di sviluppare numerose skill funzionali all’esercizio del pensiero critico, come la capacità di osservazione e di analisi, il problem solving e l’abilità di praticare processi logici corretti. Aver ricevuto oltre 1.500 prenotazioni di bambini per le numerose attività in programma conferma l’apprezzamento delle scuole e delle famiglie ternane per l’iniziativa”.

Il Presidente del CLT Giovanni Scordo conclude esprimendo “gratitudine per il costante sostegno che l’Acciai Speciali Terni e il Presidente Giovanni Arvedi danno al CLT consolidando il legame indissolubile che esiste tra Azienda, Circolo e la città di Terni”.

Le attività di domani, nell’ambito di “Family Science Christmas” avranno inizio alle ore 10.00.

👉 Info: www.circololavoratoriterni.it

(3)