Perugia, 10 dicembre 2022 – Oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado in Umbria sono rimaste chiuse per l’allerta arancione di maltempo. A deciderlo sono stati i Prefetti di Perugia e Terni, perché si prevedevano e si prevedono condizioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità.

L’Associazione “Scuola in presenza Umbria” critica il provvedimento, perchè le famiglie sono state “avvertite per ultimo” e ha inviato una diffida “contro la possibile estensione in futuro del provvedimento”.

In realtà, chi fa le previsioni sa benissimo che le condizioni meteo possono variare da un minuto all’altro, in base ai venti in quota. I meteorologi non hanno la sfera di cristallo e dai loro calcoli prevedevano “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Da qui la decisione, venerdì sera, delle autorità a chiudere le scuole sabato 10 dicembre. Se il provvedimento non fosse stato preso e si fosse verificato qualche incidente, non sarebbero mancate le proteste. Insomma, ci sembra un pò la storia del vecchio che faceva il cammino con il figlio giovinetto e avevano un unico piccolo asinello. A turno venivano portati dall’asino che alleviava la fatica del percorso. Quando il padre veniva portato e il figlio procedeva con i suoi piedi, i passanti li schernivano: “Ecco,” dicevano “un vecchietto moribondo e inutile, mentre risparmia la sua salute, fa ammalare un bel giovinetto“. Viceversa, quando montava in groppa il padre.

Domani, domenica 11 dicembre, come sarà il tempo? La circolazione – secondo gli esperti- si manterrà depressionaria e affluirà aria più fredda dal centro Europa. Piogge e rovesci solo la vicina Toscana settentrionale con quota neve in calo la sera fino a 600-800m. Sull’Umbria è previsto tempo in prevalenza asciutto e temperature in netto calo dalla sera.

