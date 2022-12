Sarà all’insegna del divertimento e della solidarietà con un’attenzione particolare rivolta quest’anno alla Fondazione Airc Umbria

Perugia, 11 dicembre 2022 – È arrivato il momento del grande evento annuale. C’è soddisfazione tra gli organizzatori testata giornalistica e società sportiva Pianeta Volley per aver già ricevuto circa centocinquanta adesioni per la festa della pallavolo umbra. Non è escluso che si possa ritoccare il record di presenze perché i ritardatari stanno ancora decidendo circa la loro presenza.

La carovana degli sportivi che sono dediti alle schiacciate convergerà lunedì 12 dicembre al ristorante-pizzeria La Sera (situato a Perugia in viale Tazio Nuvolari – zona Pian di Massiano) ed animerà una conviviale unica nel suo genere. Un ritrovo che sarà ancora una volta all’insegna del divertimento e della solidarietà con un’attenzione particolare rivolta quest’anno alla Fondazione Airc Umbria ed alla Fondazione Avanti Tutta che hanno avviato tanti programmi in favore dei malati di cancro e delle loro famiglie. La sensibilizzazione verso categorie particolarmente svantaggiate è il tema costante di questo appuntamento che è giunto alla dodicesima edizione e che riscuote un gradimento costante.

Nonostante il giorno feriale, che per tante squadre è di allenamento, le persone più attente ai temi sociali non mancheranno, dando una testimonianza concreta della volontà di fare qualcosa di buono. Di sicuro interesse la quota di partecipazione della cena, con soli 20 euro si gusteranno cibi e bevande senza limite con un antipastone di fritti misti e bruschette, giro pizza, dolce, bevande (acqua, vino, birra, coca cola) e caffè. Oltre alla cena, è previsto lo svolgimento della tradizionale tombola della solidarietà, momento più atteso e piacevole.

Saranno circa cinquecento i premi messi a disposizione dai partner: Anna Sport, Calzetti & Mariucci, Cantina Monte Vibiano, Conad, Emisfero, Gioiellerie Bartoccini, Gruppo Grifo Alimentare, Hobby Foto, Pac, Petrolio Shop, Terre Margaritelli, Ttc Sourcing. Una moltitudine di articoli, gadget e prodotti che garantiscono come sempre di vincere qualcosa a tutti coloro che verseranno una quota per avere le cartelle della fortuna. Gli atleti (dalla serie A alle giovanili), gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri ed i semplici tifosi si ritroveranno per una serata diversa dal solito. Sono attese le conferme di coloro che sono ancora incerti, ma non serve di essere tesserati con un ente di promozione sportiva per rendersi utili e fare un gesto di altruismo, si attendono perciò altre adesioni. Per informazioni e prenotazioni info@pianetavolley.net oppure 347-3409440. È stata altresì creata una pagina dedicata sul più popolare dei social network, l’indirizzo per accedervi è https://www.facebook.com/events/672451501253265/ dove i quattromilacinquecento membri di Pianeta Volley possono interagire. Chi ci sarà se lo ricorderà, gli assenti se lo potranno solo far raccontare… e non sarà la stessa cosa.

(1)