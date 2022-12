Perugia, 12 dicembre 2022 – Il settore MGA del Comitato Regionale Umbro nelle ultime settimane è salito in cattedra per aver ospitato eventi di gran spessore a carattere nazionale.

Sull’onda del successo dell’evento, lezione teorico pratica “Giornata contro la violenza sulle donne” presso l’Istituto Tecnico Pascal di Perugia che ha registrato una nutrita partecipazione degli studenti di Scienze Motorie e Sportive, il Comitato Regionale si è adoperato per l’organizzazione dello “Stage interregionale di JuJitsu” con lo scopo di attivare una raccolta fondi per gli alluvionati delle Marche.

Il gruppo di tecnici diretto dal fiduciario regionale Maestro Pompilio Attili ha concluso il ciclo di eventi con un interessante incontro con il Maestro Vincenzo Failla, collaboratore con la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia e Responsabile nazionale del Metodo Globale di Autodifesa.

Il Metodo Globale Autodifesa rappresenta la proposta federale Fijlkam quale sistema di insegnamento trasversale per la difesa personale.

I tecnici abilitati provengono da una formazione legata ai rispettivi settori di Judo, Lotta, Karate e JuJitsu alla quale hanno dovuto aggiungere un percorso ad hoc per poter arricchire ed adattare le rispettive competenze tecniche ad elementi di psicologia, comunicazione, di diritto ed altre tematiche di riferimento, per poter offrire una proposta modulata per ogni situazione ed esigenza.

Data la rilevanza degli argomenti trattati il l’evento diretto dal Maestro Failla ha registrato la partecipazione di tecnici provenienti dalle regioni limitrofe per una giornata interamente dedicata alla crescita professionale.

Parla il Presidente Regionale Andrea Arena (nella foto) “La nostra piccola Umbria anche in questo momento si è dimostrata tra le eccellenze nazionali nell’ambito della promozione delle Arti marziali e del Metodo Globale di Autodifesa Fijlkam. Il merito è dello staff regionale composto da tecnici preparatissimi, dal gruppo Mga donna, fiore all’occhiello per il grado di professionalità raggiunto dalle nostre istruttrici provenienti dai settori di Judo, Lotta, Karate e Jujitsu.

Il costante lavoro condotto in collaborazione con il fiduciario regionale Maestro Pompilio Attili sta riscuotendo un gran successo e lo dimostrano le tante scuole del territorio che chiedono di aderire al modulo “No Bulli” del ‘Progetto Scuola 2.Fijlkam Umbria’. Ed è per questo che mi piace parlare di sicurezza personale piuttosto che di difesa per i tanti concetti che i nostri tecnici mettono in campo per prevenire determinate situazioni dove delle semplici accortezze o abitudini, correlate da strategie e tecniche efficaci possano diventare il valore aggiunto in situazioni critiche. I valori delle nostre discipline correlate a l’educazione ed il rispetto del singolo e del gruppo sono poi il motore per poter cambiare la deriva che si percepisce non solo tra i giovani. Noi ci crediamo e lavoriamo per cambiare il mondo con il sorriso”.

