Alle ore 15 presso la Caritas Diocesana Perugia Città della Pieve

Perugia, 12 dicembre 2022 – Evento conclusivo del progetto INSIDE AUT – Reti e sentieri verso l’integrazione. Si svolgerà mercoledì 14 dicembre dalle ore 15:00 alle 17:30, presso la sede della Caritas Diocesana Perugia – Città della Pieve, via Montemalbe 1, PG, e sarà trasmesso in diretta streaming via Facebook.

Link all’evento e alla diretta: https://fb.me/e/38oY8YYTe

Il progetto INSIDE AUT mira all’inclusione di soggetti a rischio di emarginazione socio-economica, ed ha come obiettivo la realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale.

INSIDE AUT è un progetto finanziato dal fondo FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020), in partenariato con Fondazione ISMU, Antoniano ONLUS della Provincia di S.Antonio dei Frati Minori, ARCI Comitato Territoriale di Foggia, Arcisolidarietà Ora D’Aria, Associazione I Tetti Colorati ONLUS, Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus – CEFA, Comitato Provinciale Arci Avellino, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione Coop. Sociale ONLUS, Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità, INTRA Cooperativa Sociale ONLUS, ISCOS – Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo Marche Onlus, Smile Puglia.

In allegato la locandina con il programma completo della giornata che si concluderà con la cena di beneficienza di Tamat presso il ristorante Numero Zero di Perugia alle ore 20.

Per la sola partecipazione alla cena è necessaria la prenotazione al numero indicato sulla locandina e nell’evento al link https://fb.me/e/2xcY36L4G

