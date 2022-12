Riguarderà la sezione Olive da Tavola. L’evento presso la Camera di Commercio dell’Umbria

Perugia, 13 dicembre 2022 – Si terrà Venerdì 16 dicembre alle ore 10.00, a Perugia, presso la Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della seconda edizione di “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, il primo concorso nazionale dedicato alle olive da mensa, nato con l’obiettivo di sostenere le imprese olivicole nel miglioramento della qualità del prodotto, promuovendo al contempo i territori di origine, valorizzando la tipicità delle olive prodotte e che punta, in particolare, a supportare gli operatori del settore nella scelta della diversificazione della produzione olivicola, incoraggiandoli ad orientarsi verso una fetta di mercato con ampie possibilità di sviluppo ed ancora poco valorizzata (Sarà possibile seguire la diretta della proclamazione anche on line a questo link meet.google.com/nsb-bmfz-pvk ).

Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola: i premi in palio

In questa seconda edizione del Premio Nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, oltre al riconoscimento ai primi due classificati di ciascuna delle quattro categorie in gara – olive al naturale fermentate al naturale, olive al naturale disidratate e/o raggrinzite, olive conciate lavorate con il metodo Castelvetrano, olive conciate lavorate con il metodo Sivigliano – verranno assegnati dei premi speciali:

Premio Speciale Giovane Imprenditore al titolare under 40 che ha ottenuto il miglior punteggio;

Premio Speciale Impresa Femminile all’azienda che ha ottenuto il maggior punteggio, tra le imprese partecipanti condotte da donne;

Premio Speciale Impresa Biologica all’azienda che ha ottenuto il maggior punteggio, tra le imprese Biologiche partecipanti;

Menzione d’Onore a tutti i produttori partecipanti che producono “Olive al Naturale” che hanno ottenuto un punteggio superiore a 75/100

Menzione di Merito al territorio che ha presentato il maggior numero di campioni di “Olive da Tavola”

Ad intervenire alla conferenza stampa di proclamazione dei vincitori, in programma per venerdì 16 dicembre 2022, a Perugia: Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e Presidente del Comitato di Coordinamento Ercole Olivario; Federico Sisti – Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria e Barbara Lanza, Capo Panel del Comitato di assaggio per le olive da tavola del Crea di Pescara – IT e Capo Panel del Concorso Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola (Sarà possibile seguire la diretta della proclamazione anche on line a questo link meet.google.com/nsb-bmfz-pvk ).

Il Concorso nazionale Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il sostegno del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT), di ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e delle associazioni dei produttori olivicoli: Unaprol ed Italia Olivicola e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio di qualità italiano.

Per maggiori informazioni:

Segreteria Nazionale del Concorso Ercole Olivario

c/o Promocamera – Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria

Tel. +39 075 9660589 / 075 9660369

promocamera@umbria.camcom.it – ercoleolivario@umbria.camcom.it

www.ercoleolivario.it

