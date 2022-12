Il 18 dicembre una domenica speciale: nella frazione di Gioiello mercatini, presepi e altre iniziative per grandi e piccini

Monte Santa Maria Tiberina, 15 dicembre 2022 – Nel centro storico di Gioiello, piccola frazione del comune di Monte Santa Maria Tiberina, domenica 18 dicembre sarà possibile immergersi nell’atmosfera delle feste con l’iniziativa “Aspettando il Natale”, realizzata dall’associazione ricreativa di Gioiello, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale.

A partire dalle ore 11, tante proposte per lasciarsi emozionare dalle suggestioni natalizie, vivere le tradizioni e scoprire uno dei borghi più affascinanti dell’Altotevere. Nel programma della giornata ci sarà una mostra di presepi, un mercatino natalizio, Babbo Natale pronto a ricevere le letterine dei bambini e molti intrattenimenti per le famiglie, soprattutto per i più piccoli. Non mancherà un punto ristoro, dove poter assaggiare i cibi della tradizione popolare.

(1)