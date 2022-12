Foligno, 14 dicembre 2022 – Il secondo fine settimana si aprirà venerdì 16 dicembre con un doppio set (ore 19 / ore 21 al Birrificio f.lli Perugini) del duo Lorenzo Bisogno (sassofono) e Francesco Poeti (basso). L’inedito duo si confronta con i grandi standard della musica Jazz alternandoli con brani originali e in una location inedita.

Sabato 17 dicembre (Zut, ore 21.30) sarà la volta della formazione Aka. Young Jazz presenta in anteprima esclusiva il nuovo lavoro frutto di una ricerca sul dialogo tra silenzio, gesto e ripetizione. Concerto in collaborazione con Zut e con il sostegno di CURA Centro Umbro Residenze Artistiche. Il gruppo è tornato al lavoro ricominciando dal silenzio in una ricerca sul concetto di limite dal punto di vista del gesto fisico, della dinamica e della ripetizione e lavorando all’interno di territori ben circoscritti da un punto di vista compositivo, improvvisativo ed espressivo.

Sul piano strumentale il quartetto si avvale della collaborazione di un trio d’archi: il legno rinsalda la musica ad un piano puramente materico, la possibilità di suono senza articolazione riporta ad una dimensione sospesa, senza contorni. Il materiale, presentato in esclusiva per la prima volta all’interno della rassegna di Young Jazz e sviluppato durante una residenza di tre giorni presso ZUT, si focalizza, da un punto di vista musicale, su texture ritmico-timbriche, sulla sovrapposizione di diversi livelli di segni e su soluzioni armoniche che riecheggiano le opere di compositori quali Feldman, Scelsi e Ligeti, pur mantenendo lo spirito e l’approccio di un certo jazz contemporaneo. L’elettronica e la post-produzione diventano fonte di ispirazione per l’approccio all’improvvisazione ed al suono – puramente acustico – dell’ensemble. Sul palco: Luca Sguera (pianoforte preparato), Francesco Panconesi (sassofono tenore), Alessandro Mazzieri (basso), Carmine Casciello (batteria), Ambra Chiara Michelangeli (viola), Enrico Milani (violoncello), Michele Bondesan (contrabbasso).

Domenica 18 dicembre gran finale con una produzione originale targata Young Jazz: Enrico Zanisi (nella foto) & Impro Circo Contemporaneo (Zut, ore 21). Imprevisto: non previsto, che giunge quindi inaspettato o di sorpresa. L’imprevisto valica tutto ciò che si trova di pianificato, arriva da un inciampo che cambia le direzioni. L’imprevisto ci dimostra che non possiamo controllare l’andamento delle cose. È da qui che la quotidianità si muove realmente: nell’inatteso. Su questo concetto si basa l’esibizione del pianista Enrico Zanisi che suonerà seguendo i movimenti dei performers di circo contemporaneo che, a loro volta, seguiranno il suono del piano. In questo ricercarsi, rincorrersi e inciampare del movimento e della musica ci troveremo di fronte all’imprevisto che si incontra nel fluire quotidiano.

Young Jazz Festival 2022 è realizzato grazie al patrocinio e al sostegno di Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Provincia di Perugia, Comune di Foligno e Umbria Jazz.

La rassegna musicale, dopo due anni di stop causa pandemia, ha guardato quindi al periodo natalizio come momento per ritrovarsi e per riaccendere la scintilla che tanti anni fa ha fatto nascere il progetto Young Jazz. Ancora per tre giorni quindi si cercherà di abbracciare l’atmosfera del Natale con quel pizzico di “follia” che ha portato Young Jazz ad essere uno dei festival italiani più apprezzati dai musicisti che negli anni sono stati ospiti.

PROGRAMMA e info biglietti

Young Jazz Festival 2022 / “Ginger Jazz” / secondo weekend / 16-17-18 dicembre (Foligno)

Venerdì 16 dicembre

Ore 19 / ore 21 (doppio set) – Lorenzo Bisogno e Francesco Poeti Duo – Birrificio F.lli Perugini

Prezzo: 15euro (concerto + visita del birrificio + aperi-birra) / Biglietti: info@youngjazz.it / 3398324140 (solo whatsapp)

Sabato 17 dicembre

Ore 21.30 – Aka – Zut

Prezzo: 7euro

Biglietti: tickets@spaziozut.it / 3890231912 / https://www.diyticket.it/events/Musica/9942/aka

Domenica 18 dicembre

Ore 21 – Enrico Zanisi & Impro Circo Contemporaneo – Zut

Prezzo: 7euro / Biglietti: info@youngjazz.it / 3398324140 (solo whatsapp)

Per info

www.youngjazz.it

info@youngjazz.it

