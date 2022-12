Perugia, 14 dicembre 2022 – Continuano le indagini della squadra mobile della Questura di Perugia dopo gli arresti all’alba di ieri tra Foligno, Spoleto e Terni, di 15 persone, di cui 11 albanesi, tutti accusati di spaccio, detenzione di armi e munizioni e ricettazione. In particolare, le figure ritenute apicali dell’organizzazione avevano attivato una serie di canali, anche esteri, di rifornimento dello stupefacente del tipo cocaina.

Una di queste cellule, operante nella conca ternana, è stata oggetto di una parallela attività da parte della Squadra Mobile di Terni, poi confluita nell’inchiesta di questa Procura della Repubblica; nel corso di quell’indagine sono state infatti arrestate in flagranza – in epoche e tempi diversi – 11 soggetti, sequestrati circa 650 grammi di cocaina nonché la somma di circa 12.000 euro.

Uno dei trafficanti che si intestava auto “pulite” per non insospettire gli inquirenti e compiere i viaggi anche in Lombardia, intercettato dice: «Lo sai che per fa’ ‘sto scherzetto di intestarmi le macchine mi è salito l’Isee e perdo il reddito di cittadinanza…».

Si lamenta anche per le multe che gli sono arrivate a casa e che l’organizzazione non gli rimborsa. Un altro che lancia 60 mila euro dal finestrino dell’auto in corsa dopo aver avvistato una pattuglia tra Beroide e Spoleto. C’è anche il capitolo delle armi, quelle che i trafficanti avevano nascosto in un tubo e seppellite sotto terra. Quando vanno a riprenderle, scavano, scavano ma non le ritrovano. La Polizia le ha già portate via e loro credono che siano sprofondate nel terreno a causa delle piogge.

Nel fascicolo della Procura ci sono indicati anche i ruoli dei singoli elementi all’interno della organizzazione, la cui base sarebbe stata a Foligno. In caso di arresto di uno dei trafficanti, la banda faceva sapere che c’erano anche i soldi per la difesa degli avvocati.

(7)