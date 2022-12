Perugia, 14 dicembre 2022 – L’albero del Ponte è pronto… ora il più di 400 bambini di tutto il comprensorio scolastico sono pronti per il grande concerto di Natale del Ponte dedicato alla pace nel mondo. L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo Perugia 12, dal Centro Socio Culturale Primo Maggio, dall’associazione Fuori dalle Scatole, dal gruppo FB “Ponte San Giovanni Da Borgo a Paese” e dalla Consulta dei Rioni e delle Associazioni. Si ringrazia per l’aiuto e per l’albero Vivai Massarroni.

