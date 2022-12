In edicola da oggi, il volume di 311 pagine attraversa le bellezze, la storia, le ricchezze culturali ed artistiche e le imperdibili specialità dell’enogastronomia della città. Decine di protagonisti raccontano la “loro Foligno”, a partire dal regista Pupi Avati

Foligno, 15 dicembre 2022 – Per la collana Le Guide ai Sapori e ai Piaceri, Repubblica ha dedicato un numero a Foligno. E’ stato presentato oggi, giorno di uscita in edicola, e valorizzare le eccellenze enogastronomiche, turistiche e artistiche della città: raccoglie informazioni accurate su ristoranti, botteghe, strutture ricettive, produttori locali e tutto quello che serve sapere per conoscere ed apprezzare i fiori all’occhiello del “centro del mondo”.

A raccontare la città personaggi nati e legati a Foligno, come Maria Pia Fanciulli (nella foto), Giovanni Picuti. Un lavorop di sinergia di chi vive la città. La presentazione è avvenuta nella meravigliosa sala del consiglio comunale e in diretta streaming il direttore Giuseppe Cerasa, il quale si è dettop rammaricato di non “essere seduto su quegli stupende scranni del massimo consesso cittadino”. Si è detto soddisfatto della collaborazione offerta dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e da quanti hanno collaborato all’iniziativa editoriale.

“Foligno centro del mondo – ha detto Cerasa – ma io credo anche centro dell’entusiasmo dell’Umbria dimostrando di essere città leader”.La guida su Foligno esce ancora prima di quelle dei capoluoghi di Provincia, Perugia e Terni. “Foligno porta bene – ha proseguito il direttore – è una città smart antica e moderna al tempo stesso. Sono sicuro che la guida sarà la più bella e anche la più venduta. Forse faremo anche una edizione in inglese”.

Il sindaco Stefano Zuccarini, come l’assessore al turismo, Michela Giuliani, gongolano non solo per la guida di Repubblica ma anche per il turismo che sta facendo registrare numeri importanti “grazie alle politiche – sottolinea l’assessore- di promozione e valorizzazione del patrimonio cittadino, che lega natura, arte, tradizioni, enogastronomia e prima stampa in Italia e nel mondo della Divina Commedia di Dante Alighieri”.

Ecco allora nelle 311 pagine della guida la storia i palazzi, le gallerie d’arte e gli artigiani, con risalto per realtà come il Museo della stampa, le occasioni per lo sport e le possibilità per le famiglie con bambini. Immancabili le foto storiche, mentre ampia è la sezione dedicata alle feste di piazza, con grande risalto per la spettacolare Giostra della Quintana.

Non manca un approfondimento sulle produzioni tipiche, a partire dalla patata rossa di Colfiorito, occasione di scoperta a 360 gradi dell’Altopiano dove nasce. Un altro percorso proposto fuori città è quello che porta all’incanto di Rasiglia. Per finire, le ricette della memoria ancorate ai piatti della tradizione.

Il consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio, Paolo Trenta, ha raccolto subito la proposta del direttore Cerasa per una ristampa della guida in lingua inglese, affermando che la “Fondazione è già pronta a rivendicare il suo ruolo per una pubblicazione a livello nazionale”.

Un impegno per un prodotto pregevole, scrive nella presentazione Umberto Nazzareno Tonti, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno: “Riteniamo che il felice risultato di questa azione, possa costituire un motivo fondante per consolidare il nostro ruolo, alimentando quella visione strategica e sinergica tra le Istituzioni e le realtà locali, tesa alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio immateriale e culturale della nostra città”.

Il sindaco Stefano Zuccarini, nel ringraziare il direttore Cerasa e il giornale Repubblica ha sottolineato che “senza la Fondazione non ci sarebbe stata la pubblicazione della guida che ha colto l’aspetto essenziale della città di Foligno. E’ un’opera importante e sono certo che sarà apprezzata da tutti”.

Non potrà essere diversamente, perchè Foligno torna a presentarsi al grande pubblico nazionale ed internazionale. Nella sua piazza principale, dove si affacciano i palazzi civici e religiosi, otto secoli fa San Francesco scelse di vendere stoffe e cavallo per intraprendere il Suo percorso di rinuncia ai beni terreni ed iniziare la Sua vita spirituale. Foligno è anche la città definita dall’Imperatore Federico II, come quella “nel cui splendor ebbe inizio la Nostra fanciullezza e che Noi veneriamo come luogo che Ci nutrì“.

Foligno vanta anche la secolare tradizione che portò alla nascita dell’almanacco Barbanera, tra i più noti del mondo, tanto da ottenere un riconoscimento dell’Unesco.

