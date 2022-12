Foligno, 15 dicembre 2022 – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, oltre alla campagna di sensibilizzazione “Vacanze Sicure”, finalizzata all’informazione della cittadinanza e delle fasce più deboli della popolazione in merito alle buone prassi da seguire per prevenire i furti e le truffe, la Polizia di Stato di Perugia ha avviato – in tutta la provincia – una serie di iniziative all’insegna della solidarietà con l’obiettivo di regalare un sorriso ed essere vicini a quanti sono meno fortunati.

Nell’ambito di queste iniziative, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno incontrato i ragazzi della Cooperativa “La Locomotiva” che, fin dal 1979, si impegna per l’integrazione, l’emancipazione e la tutela dei diritti delle fasce più deboli, valori comuni a quelli che, da sempre, ispirano l’azione della Polizia di Stato.

All’iniziativa ha partecipato anche il dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici. A catturare l’attenzione dei dieci ragazzi sono stati soprattutto gli operatori della Polizia Scientifica che hanno illustrato loro alcune tecniche utilizzate per l’identificazione delle persone.

Visibilmente emozionati, hanno poi ricevuto in dono dagli agenti alcuni gadget della Polizia di Stato – zaini, astucci e quaderni – che potranno utilizzare per le loro attività ricreative.

