Foligno, 16 dicembre 2022 -I Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti questa mattina a Montefalco, in località Casco dell’Acqua, per soccorso una persona finita con l’auto nel torrente Teverone. La persona che si trovava all’interno dell’abitacolo si è messa in salvo salendo sul tetto della vettura, poi è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco che l’anno riportata a terra.

Sul posto è intervenuto anche il 118. Per recuperare l’auto nel torrente Teverone, che rischiava di essere trasportata dalla corrente verso il fondo valle, i pompieri hanno fatto giungere dal comando di Perugia l’autogru

(1)