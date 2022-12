Dal nostro inviato GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 17 dicembre 2022 – L’arte presepiale di Luca Tabarrini la conoscono tutti a Montefalco e anche fuori regione, perché da anni realizza in terra cotta, piccole pietre, legno e fantasia i personaggi e gli ambienti della natività.

Li crea in maniera originale all’interno di uno spazio della sua casa, trasformato tutto l’anno in laboratorio artigianale. Con pazienza certosina crea perfetti paesaggi e statuine che impressionano per la spiccata sensibilità con la quale trasportano l’osservatore in un sogno – realtà di impareggiabile bellezza.

“Quest’anno – afferma – ho preparato da gennaio scorso dei presepi per partecipare alle più importanti mostre d’Italia, come quelle che si svolgono a Monteprandone di Ascoli Piceno, Massa Martana dove sono stato invitato da Giovanni Rosati presidente dell’ Accademia nazionale di arte presepiale. Ho realizzato casolari e fienili dove ho collocato la natività ambientata su un paesaggio della nostra Umbria. Ci sono ulivi della nostra terra che ho realizzato a mano e anche vecchi mestieri”.

Come si può ben capire l’arte di Luca Tabarrini è un’arte che richiede passione, cultura e meticolosità. Nell’osservare la ricchezza dei particolari delle sue opere, nell’ammirare la straordinaria verosimiglianza dei tanti particolari che la sua manualità forgia con grande abilità.

“Per i presepi d’Italia a Massa Martana, organizzati dal mio amico Ennio Passero, dove si può ammirare lo straordinario presepe realizzato interamente in ghiaccio su una superficie di 13 metri quadrati – continua Luca – ho eseguito lo spaccato di un vecchio casolare umbro sotto una abbondante nevicata. Dentro alla cantina con botti, torchio e altri oggetti rurali, ho posto la natività nella stalla. Altri miei presepi sono a Spoleto e al Gherlida di Perugia.

Sono stato invitato anche a Bastia Umbra, alla fiera la Terra dei Mercati dal gruppo modellisti di Perugia. C’è poi il presepe che si può ammirare presso la mia casa nella campagna di Montefalco. Anche quest’anno sarà aperto al pubblico dal 25 dicembre all’8 gennaio. Diverse sono pure le mostre fuori regione alle quali partecipo con successo. Un grazie sentito per la spassionata collaborazione a mia figlia Federica, a mia moglie Nicoletta e a mio padre Renato che cura la parte dei piccoli oggetti di arredo, come scale, carri, ect.”.

Insomma, l’impresa di Luca non è affatto superficiale, poiché richiede capacità tecnica organizzativa, ingegnosità e slancio di fantasia, doti precipuamente singolari. E’ la semplicità di un tempo che trasforma l’ambientazione povera del suo presepe perché filologicamente esatta, in quanto conforme alla tradizione, a renderlo un piccolo capolavoro, vivo e in cui si inseriscono i propri sentimenti, le proprie personali esperienze.

