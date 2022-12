Conferma per il prossimo triennio, 2023-2025,il ruolo di soggetto di riferimento in materia di sviluppo economico locale. Il programma 2023

Perugia, 22 dicembre 2022 – Innovazione, Internazionalizzazione e Trasferimento tecnologico: sono questi gli ambiti principali su cui Sviluppumbria focalizzerà la propria azione futura secondo quanto previsto dal piano triennale 2023-25 presentato nel corso dell’Assemblea dei Soci della Società per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria che si è tenuta a Perugia lunedì 19 dicembre alla presenza dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni.

Con l’approvazione del nuovo piano industriale Sviluppumbria vede confermato per il prossimo triennio il ruolo di soggetto di riferimento in materia di sviluppo economico locale. Per raggiungere i nuovi obiettivi prioritari e tradurre in azioni le indicazioni di politica economica della Regione, Sviluppumbria si doterà di una nuova task force dedicata alla scoperta imprenditoriale in grado di unire diverse competenze trasversali e di rafforzare e complementare ulteriormente l’operatività dell’Agenzia la cui missione include, oltre agli ambiti sopra ricordati, anche il sostegno alla promozione turistica, la gestione del patrimonio immobiliare della Regione e l’attrazione di investimenti.

L’Assessore Michele Fioroni, intervenuto all’Assemblea, ha sottolineato che “il lavoro che stiamo portando avanti con Sviluppumbria è un lavoro quotidiano ed altamente strategico. L’amministrazione ha le idee molto chiare sulla ‘mission’ della Società: un punto di riferimento delle imprese, facilitatore di progettualità complesse ed acceleratore di progetti e realtà ad altissimo potenziale.” L’Assessore ha inoltre aggiunto che “in quest’ottica, insieme all’Amministratore Unico, stiamo strutturando un nuovo gruppo di specialisti che si occupi interamente di innovazione. Un progetto che nasce da quanto abbiamo costruito con Sviluppumbria sul versante dell’accelerazione dei progetti innovativi e che risponde alla volontà di far divenire l’Umbria un luogo di sperimentazione, dove le idee si trasformano in prodotti e in imprese di successo che producano un impatto concreto sullo sviluppo della regione e sulla sua competitività”

“Il ruolo di Sviluppumbria in questi ultimi due anni si è radicalmente trasformato ed ha visto un costante e notevole incremento sia delle misure e delle attività realizzate sia delle azioni e degli strumenti con cui l’operato dell’Agenzia è stato portato a conoscenza degli stakeholder e della collettività, come dimostrato dalla pubblicazione del primo Bilancio Sociale dell’Agenzia che è stato presentato lo scorso mese di giugno dando conto della crescita qualitativa e quantitativa degli affidamenti – ha dichiarato Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria nel corso dell’Assemblea in cui sono stati approvati anche il programma ed il budget 2023 –

Tra i principali progetti realizzati nel 2022 sono da menzionare SmartUp, che ha consentito di accompagnare in modo innovativo la crescita delle start up umbre ed il rafforzamento delle attività di Sviluppumbria nel settore turistico, a cominciare dal progetto “Umbria aperta” cui hanno aderito la gran parte delle imprese ricettive regionali. La Società, inoltre, ha avuto un ruolo fondamentale nella organizzazione di grandi eventi fra cui il Regional Day della Regione Umbria a Expo 2020 Dubai, la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster alla Fiera Internazionale di Farnborough a Londra e di Umbria Nautical Cluster alla fiera METS ad Amsterdam, la nuova edizione di Umbria Libri, la realizzazione degli stand collettivi con il nuovo Brand Umbria alle Fiere TTG ed Ecomondo e la prima partecipazione dell’Umbria all’International Golf Travel Market.

Sono stati rafforzati anche i network interregionali, nazionali ed internazionali, come dimostrato dal successo dell’attività di informazione e assistenza tecnica realizzata da Sviluppumbria con Invitalia per promuovere le misure di Next Appennino nelle aree del cratere nell’ambito della collaborazione firmata con le Agenzie di Sviluppo di Marche e Abruzzo e dal coordinamento della rete europea Enterprise Europe Network per Umbria Marche e Toscana. Forte anche l’impegno di Sviluppumbria nelle attività di comunicazione, formazione e informazione con ben 107 eventi (workshop, seminari, webinar) promossi nel 2022, una costante e crescente presenza nei canali web e social ed il restyling della rivista BIT con un nuovo formato crossmediale cartaceo e digitale. Va evidenziato – ha concluso la Sciurpa – che l’incremento delle attività è stato realizzato con la stessa struttura operativa, grazie ad un’attenta riorganizzazione che ha consentito l’ottimizzazione ed il pieno impiego delle risorse umane in un quadro costante di contenimento dei costi e di risparmio delle risorse pubbliche. Nel 2023, per celebrare il cinquantennale di Sviluppumbria, sono in programma nuove attività di comunicazione per continuare a fare conoscere sempre più al territorio e alle imprese le opportunità di sviluppo e le misure gestite e promosse dalla Società”.

