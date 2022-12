Ferentillo, 25 dicembre 2022 – Dopo la pausa obbligatoria dovuta alla pandemia, ritorna finalmente il Presepe Artistico di Ferentillo. Ideato da un gruppo di amici, sono ormai più di dieci anni che viene allestito a Ferentillo un meraviglioso Presepe durante il periodo natalizio.

Un Presepe che negli anni ha avuto molti riconoscimenti e premi grazie alle particolari scenografie e alle diverse ambientazioni realizzate come grotte, abitazioni, capanne e vari paesaggi.

Tanti gli effetti introdotti negli anni come il ciclo giorno-notte, l’acqua utilizzata per ruscelli, la neve che cade e si scioglie, le onde del mare e i Re Magi in viaggio nel deserto.

Il tutto accompagnato dalla narrazione registrata dei passi del Vangelo che riguardano la Natività e tutte le altre storie che compongono quei momenti come l’Annunciazione, il Censimento, l’Annuncio ai pastori, la Fuga in Egitto, in modo da formare un effetto story-telling.

Grazie poi a potenti faretti gestiti da una centralina elettronica e ad altri effetti meccanici, queste scene vengono animate in sincrono da statuine mobili e dal racconto audio.

Il gruppo di lavoro è costituito da ben 9 persone (Rino Alessi, Alessandro Ridolfi, Adriano Antonelli, Maria Antonietta Bontà, Simone Lucentini, Leo Cirillo, Paolo Raspini, Leonardo Alessi, Gervasio Olivieri) e sostenuto dalla Parrochia di Santa Maria di Ferentillo nella figura del Parroco Don Simone Maggi.

Il Presepe Artistico, allestito presso la nuova sede in Via Marconi N.10 (a 100 metri dalla chiesa di Santa Maria) è aperto al pubblico, con ingresso libero, nei giorni festivi durante il periodo natalizio e fino all’08 gennaio 2023 con orario 15:00/19:00.

Per informazioni chiamare il 329.1696851 (Rino Alessi).

