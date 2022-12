Foligno, 26 dicembre 2022 – Ancora una volta la parete del Sasso di Pale, dove è incastinato il magnifico eremo di Santa Maruia Giacobbe, è stato ancora una volta, al centro di un soccorso operato dal Sasu (soccorso alpino speleologico dell’Umbria) e dai Vigili del fuoco. Due escursionisti inglesi , secondo quanto riferito dai pompieri, hanno sbagliato sentiero e sono finiti in uno strapiombo. Lanciato l’allarme, sono subito intervenute le squadre per il recupero delle due persone. E’ stato impiegato nell’operazione di soccorso anche l’elicottero del nucleo Vigili del fuoco di Arezzo che ha operato insieme alle squadre a terra. Fortunatamente, non è stato necessario, perchè le squadre del Sasu e dei Pompieri se la sono cavata molto bene, essendo il sasso di Pale una loro palestra di allenamento. (Foto di repertorio)

