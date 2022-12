Perugia, 28 dicembre 2022 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un cittadino albanese, classe 1990, per tentato furto in abitazione.

L’uomo, dopo aver tagliato la rete di recinzione, è stato sorpreso dal proprietario dell’immobile insospettito dai rumori provenienti dal cortile. Il 32enne si è dato repentinamente alla fuga abbandonando gli arnesi da scasso in suo possesso e, nel tentativo di scavalcare la recinzione, è caduto procurandosi una frattura ad un braccio.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare il soggetto, accompagnato successivamente presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure sanitarie.

