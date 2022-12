Denunciato dalla Polizia di Stato un italiano per il reato di danneggiamento aggravato

Foligno, 29 dicembre 2022 – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono riusciti a identificare il responsabile degli episodi di danneggiamento che, nella notte del 28 dicembre, aveva interessato 25 autovetture posteggiate nel centro storico di Foligno.

Si tratta di un cittadino italiano, che, dopo aver preso di mira i veicoli, aveva divelto o danneggiato i tergicristalli dei mezzi in sosta, per poi far perdere le sue tracce.

Fondamentale, ai fini dell’identificazione dell’indagato, è stata l’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dagli atti vandalici, insieme alle risultanze dell’attività info-investigativa esperita dagli agenti del Commissariato.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

(3)