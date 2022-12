Prima edizione dell’evento itinerante per le piazze e il borgo. Appuntamento domenica 1 gennaio

Cascia, 30 dicembre 2022 – A Cascia un evento itinerante tra le piazze del suo borgo. Appuntamento domenica 1 gennaio con “Cascia ti Meraviglia – Winter Edition 2023”, organizzato dal Comune di Cascia in collaborazione Arco Group. La manifestazione nasce per promuovere il territorio, l’arte e la musica e per creare un momento di festa, aggregazione e condivisione per la cittadinanza, per il territorio della Valnerina e di tutta la provincia di Perugia.

L’evento, che prende il via per la prima volta quest’anno, sarà un contenitore culturale con un programma vario ed intenso in cui luci, colori ed emozioni faranno da padroni.

Dal primo pomeriggio del 1 gennaio diverse piazze e strade del comune diventeranno teatro di esibizioni di artisti provenienti da diverse zone d’Italia.

Saranno presenti trampolieri, clown, giocolieri, artisti del fuoco e musicisti in un susseguirsi di incontri consecutivi che andranno idealmente a segnalare un percorso all’interno del borgo che terrà impegnati i partecipanti tutto il pomeriggio. A chiudere un concerto gospel del coro Amazing Grace Gospel Choir con la direzione artistica e didattica a cura di Timothy Martin, tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale ed internazionale.

Tutta la manifestazione sarà completamente gratuita, solo il concerto necessiterà di una prenotazione (anch’essa gratuita) che potrà essere effettuata on line o dal sito dell’evento www.casciatimeraviglia.it

o direttamente sul portale Eventbrite.it.

E’ stata attivata una pagina FB dove è possibile scoprire gli artisti nel dettaglio ed il programma della giornata:

https://www.facebook.com/Casciatimeraviglia

