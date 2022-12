Il provvedimento sarà efficace dalle ore 21.00 del 31 dicembre alle ore 3.00 dell’1 gennaio 2023

Spoleto, 30 dicembre 2022-Divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. Questo è quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Sisti per la serata dell’ultimo dell’anno.

In occasione del concerto di Capodanno di Marco Ligabue in piazza Garibaldi, dalle ore 21.00 del 31 dicembre alle ore 3.00 dell’1 gennaio 2023, la somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica (nel caso di bevande in contenitori di plastica è previsto per l’esercente l’obbligo di togliere i tappi).

La somministrazione e il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è consentita solo all’interno del locale dell’attività commerciale, con esclusione delle pertinenze esterne.

L’efficacia del provvedimento riguarderà il centro storico di Spoleto (ossia l’area delimitata dalle mura medievali) e le vie e le piazze espressamente indicate nell’ordinanza (piazza della Vittoria; via Nursina; via Flaminia Vecchia; viale Trento e Trieste; via della Cerquiglia; via dei Filosofi, nel tratto tra piazza della Vittoria e via del Tessinello, largo dei Tigli; via Martiri della Resistenza, tratto tra largo dei Tigli e via della Posterna; via Cacciatori delle Alpi).

L’ordinanza prevede, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico indicate, il divieto di ingresso con bottiglie di vetro, bicchieri, lattine o con bottiglie di plastica senza che alle stesse sia stato asportato preventivamente il tappo.

In caso di violazioni si applica la sanzione che prevede un importo da 25,00 a 500,00 euro (art 7 bis del Testo Unico Enti Locali – TUEL). Il pagamento in misura ridotta è pari a € 50,00.

(1)