Un aiuto ai piccoli pazienti dall’associazione “I Pagliacci”

TERNI, 30 dicembre 2022 – Ennesima importante iniziativa dell’associazione “I Pagliacci” in favore dei piccoli pazienti del comprensorio Ternano.

I volontari, guidati da Alessandro Rossi presente alla cerimonia di consegna, hanno donato un lettino elettronico all’équipe della Riabilitazione Pediatrica della Neuropsichiatria Infantile diretta dal professor Augusto Pasini.

“Si tratta di uno strumento indispensabile per la corretta gestione e presa in carico dei piccoli pazienti che accedono al servizio – spiega la dottoressa Ludovica Lucarini, Fisiatra dedicata alla Riabilitazione dell’Età evolutiva e riferimento, in questo ambito, nell’Azienda Usl Umbria 2 – rendendo l’ambiente a misura di bambino, migliorando la valutazione e facilitando gli operatori e le famiglie”.

Il Direttore Generale della Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino ha rivolto quindi un sentito ringraziamento all’associazione “I Pagliacci”, al presidente Alessandro Rossi e ai volontari da anni in prima linea per sostenere il sistema sanitario territoriale e ospedaliero.

(0)