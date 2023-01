Foligno, 2 gennaio 2023 – Sono arrivati quasi 450 nuovi libri nella biblioteca comunale, già messi a disposizione degli utenti. Si trovano libri per ogni fascia di età.

Per ragazzi e adolescenti, sono arrivati i richiestissimi fumetti manga, come la serie completa di Hanako e la serie di culto “L’attacco dei giganti” di Hajime Isayma.

Sono state acquistate nuove serie di romanzi fantasy, genere molto amato dagli utenti della biblioteca ragazzi, i fumetti con alcune nuove graphic novel, le nuove trasposizioni a fumetti di celebri romanzi e, per esempio, tutte le opere di Zerocalcare.

Non manca la divulgazione scientifica come “La fisica che ci piace” di Vincenzo Schettini, libro che sta avendo un grande successo anche tra le aule scolastiche.

Per gli adulti sono a disposizione le ultime novità di narrativa – genere in assoluto più richiesto per il prestito – e saggistica di divulgazione, con un’attenzione particolare al tema della guerra in Ucraina e all’analisi geopolitica, oltre che al tema della legalità al quale è dedicata un’apposita sezione di libri sia per adulti che per ragazzi.

Novità di quest’anno è l’acquisto di numerosissime guide turistiche aggiornate, che saranno un utile supporto ai cittadini che viaggiano in Italia e in tutto il mondo.

C’è pure una sezione di romanzi in lingua, che offre a cittadini stranieri e agli studenti di lingue straniere numerose pubblicazioni in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Degli gli oltre 8 mila euro di libri appena acquistati dalla biblioteca comunale, grazie al contributo del ministero della cultura, una parte andrà agli asili nido comunali, per arricchire le biblioteche scolastiche.

