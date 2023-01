Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di sSpoleto soccorrono una donna

Spoleto, 4 gennaio 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato di Spoleto sono intervenuti per soccorrere una donna che, mentre era alla guida del proprio veicolo lungo la strada SS 685 della Valnerina, è andata a collidere con un cinghiale che improvvisamente le aveva tagliato la strada.

Inutile è stato il tentativo della donna di evitare l’impatto che ha provocato danni all’autovettura, tanto da renderla non marciante.

Per fortuna la conducente non ha riportato lesioni.

Anche il grosso animale selvatico è uscito indenne dallo scontro scappando via tra le fitte boscaglie del territorio della Valnerina.

L’intervento degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Spoleto, giunti immediatamente sul posto, ha consentito di mettere in sicurezza la sede stradale, sia a tutela della donna coinvolta nell’incidente, esposta al traffico veicolare in ore notturne, sia riguardo agli altri utenti della strada che sarebbero potuti incorrere a loro volta in una collisione col mezzo fermo sulla carreggiata.

