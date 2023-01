Orvieto, 4 gennaio 2023 – Una di 80 anni è stata trovata morta nella propria abitazione a Morre di Baschi, nell’Orvietano.

A constatarne il decesso, intorno alle ore 11, il medico del 118 che ha raggiunto l’abitazione dopo l’allarme lanciato dai familiari.

I congiunti non riuscivano a mettersi in contatto con lei e hanno allertato i carabinieri del locale comando stazione che sono subito giunti sul posto.

Le cause del decesso non sono del tutto chiare. Resta al momento un giallo la morte dell’anziana. La Procura di Terni coordina le indagini svolte dai Carabinieri che hanno fatto intervenire i loro colleghi del reparto investigazioni scientifiche. Qualcosa non quadra ma gli investigatori mantengono al momento uno stretto riserbo.

E solo trapelato, da voci raccolte in paese, che le condizioni di salute della donna sarebbero state estremamente precarie. Da molto tempo sarebbe rimasta bloccata a letto per una grave malattia, assistita dal marito, anche lui anziano. Al momento non ci sarebbe alcun indagato. Saranno gli accertamenti autoptici a far scoprire le cause della morte.

