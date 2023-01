Una simpatica rimpatriata per un bilancio dei propri 55 anni

Magione, 6 gennaio 2023 – Si sono ritrovati per una grande festa tutti i nati nel 1967 di Magione. Erano oltre una cinquantina, che hanno rivissuto un suggestivo amarcord per ricordare le emozioni del passato e del presente, per un bilancio dei propri 55 anni di vita e soprattutto per sorridere e guardare oltre.

E’ stata una bellissima occasione per ritrovarsi tutti insieme e per rivedere chi magari per vari motivi oggi non vive più quotidianamente la realtà del territorio.

Di certo, una serata da ripetere per un’altra grande festa. La brillante idea è stata di Stefano Ciaffoloni, Cristina Bovaio, Danilo Ubaldini, Rosella Cucco, Beatrice Sottili e Silvia Rubeca, che hanno chiamato tutti a rapporto al ristorante “Taverna di Isa”.

Ecco tutti i partecipanti: Agabitini Genni, Alunni Cristina, Alunni Minciotti Tiziana, Alunno Ricci Roberta, Arena Ezio. Baffetti Loredana, Baldacci Isabella, Beccari Luigi, Bianchini Claudio, Biccini Fabrizio Elio, Birgolotti Luca, Bisogno Stefano, Bobo’ Marco, Bovaio Cristina, Bovaio Silvia, Burioli Loriano, Capaccetti Michele, Centamori Milena, Cerbella Silvia, Cervino Marco, Cesarini Paolo, Chiodini Gianluca, Chiodini Valter, Ciaffoloni Stefano, Cipolloni Mariella, Cosci Daniele, Cucco Rosella, Gradassi Alfredo, Ismet Isa Krosi, Lepri Fabiola, Marchesi Sabrina, Marconi Fiorella, Mezzasoma Patrizia, Mondani Annamaria, Moretti Andrea, Moretti Maria Luisa, Ollieri Alba, Pagliuso Rosa, Paparelli Monica, Peverini Simonetta, Pompili Tatiana, Prelezi Fatmire, Rubeca Silvia, Santucci Maria Grazia, Scorpioni Anna Maria, Sedini Mariangela, Seppoloni Carla, Sottili Beatrice, Squarta Massimo, Terradura Brunello, Testi Lorella, Ubaldini Danilo e Zampini Paolo.

