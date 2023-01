SAN VENANZO (Terni), 11gennaio 2023 – Andamento in controtendenza per il comune di San Venanzo che registra nel 2022 un lieve aumento di residenti. Secondo i dati resi noti dall’amministrazione infatti il saldo positivo della popolazione residente a tutto l’anno appena trascorso si attesta a 16 persone in più rispetto al 2021, portando così il totale dei cittadini a 2.204 rispetto ai 2.188 dell’anno precedente.

Relativamente alla suddivisione per sessi, si contano 1.137 uomini e 1.067 donne ai quali si devono aggiungere i 44 iscritti all’anagrafe comunale di italiani residenti all’estero, più precisamente 26 uomini e 18 donne. In linea con il trend nazionale invece il saldo sulla natalità che rimane basso anche a San Venanzo con i nati che sono quasi la metà dei morti: 16 nuovi nati contro 31 decessi sempre nel 2022.

Anche sul fronte migranti trend nazionale sostanzialmente rispettato con saldo in attivo a +22: 76 emigrati e 98 immigrati. I primi dati del 2023 portano infine alcuni segnali positivi con l’acquisizione di una nuova cittadina e tre nuovi matrimoni civili.

