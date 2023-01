Perugia, 16 gennaio 2023 – Proseguono senza sosta i controlli – predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo – nei due principali scali ferroviari della Provincia di Perugia finalizzati ad assicurare la sicurezza dei viaggiatori a bordo dei treni e nelle stazioni.

Le attività di monitoraggio, che hanno coinvolto gli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia, hanno avuto come obiettivo quello di innalzare il livello di attenzione nei due principali scali umbri che, anche a causa del ritorno dalle vacanze e della ripresa delle lezioni scolastiche, hanno visto aumentare considerevolmente l’afflusso in ingresso e in uscita negli scali delle principali città della provincia.

Oltre ad una funzione di deterrenza, finalizzata a prevenire i fenomeni di furto, accattonaggio molesto o resistenza all’attività di controllo del personale delle Ferrovie dello Stato, gli operatori della Polfer hanno anche cercato di sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.

Nel corso dell’attività, nelle Stazioni di Perugia e Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 616 le persone controllate, 38 le pattugli impiegati in stazione, 15 quelle a bordo treno. Sono stati, invece, 36 i treni scortati.

A Foligno, inoltre, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un cittadino italiano che, a seguito di una lite con un cittadino straniero, avvenuta nell’area antistante la Stazione, aveva aggredito e percosso quest’ultimo, provocandogli delle lesioni.

