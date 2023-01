Foligno, 19 gennaio 2023 – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno hanno tratto in arresto un soggetto evaso dai domiciliari. In orario notturno i militari della Sezione Radiomobile erano impegnati in servizio di prevenzione nella città di Foligno, quando sono stati chiamati ad intervenire presso un locale pubblico del luogo poiché era stata segnalata la presenza di alcuni avventori che stavano disturbando i presenti.

Sul posto i militari notavano che uno dei soggetti, il più esagitato di tutti, si identificava in un ragazzo che non poteva trovarsi in tale luogo ma doveva essere a casa in quanto sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare. Lo stesso non dava alcuna spiegazione che giustificasse la sua presenza in loco, motivo per cui veniva tratto in arresto, essendo evaso.

Deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto, i carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Spoleto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

La persona indagata, allo stato, si presume innocente.

