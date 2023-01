Evento speciale legato alla ricorrenza di San Valentino

Perugia, 19 gennaio 2023 – “UmbriaLibri” torna a Terni dal 10 al 12 febbraio con un evento speciale legato alla ricorrenza di San Valentino. Negli spazi della Bct – Biblioteca Comunale di Terni, si svolgerà “UL Love”, UmbriaLibri Love, una tre giorni interamente dedicata all’amore romantico, alla passione d’amore, anche alle sue degenerazioni, alla grammatica dei sentimenti al cui racconto si dedicheranno poeti, scrittori, personalità dello spettacolo, scienziati, e così via, in un cartellone pensato per regalare al pubblico un impianto narrativo poliedrico e contemporaneamente ben piantato sul terreno che vogliamo esplorare: perché ci innamoriamo? Cosa ci succede? Quali sono gli stratagemmi per fare in modo che un rapporto d’amore duri al meglio e il più lungo possibile?

Su queste domande si intratterranno i “comizi d’amore” di due grandi poeti come Franco Arminio e Davide Rondoni, i consigli fitoterapeutici di Ciro Vestita, volto noto del daytime di Rai1, i viaggi musicali del critico Dario Salvatori, che arriverà direttamente da Sanremo, le analisi della criminologa Flaminia Bolzan, della psichiatra Donatella Marazziti, della conduttrice Angela Rafanelli, dei protagonisti del premio “Raccontami l’amore” guidati dall’estro dello scrittore Aurelio Picca e il racconto di Lorella Cuccarini, del suo rapporto con i sentimenti e la grande sfida della loro durata.

“Nell’operazione di rilancio di UmbriaLibri, che questa amministrazione regionale ha voluto fortemente perseguire – commenta Paola Agabiti, Assessore regionale alla Cultura e al Turismo – l’evento UmbriaLibri Love, forte del grande successo che l’edizione di Terni ha riscosso in termini di pubblico e di critica, vuole essere un momento di riflessione su uno dei temi che più coinvolgono e segnano la nostra vita. Con ciò presentando un’offerta culturale di ampio respiro in grado di cogliere lo spirito dei tempi e, allo stesso modo, anticipare un’attenta considerazione su tematiche e argomenti propri della nostra epoca”.

“Torniamo a Terni dopo pochi mesi con una proposta inedita e la voglia di far passare a chi verrà alla Bct dei pomeriggi sereni e ricchi di buone cose da ascoltare. Il tema dell’amore romantico è affascinante e può essere analizzato in mille modi, noi abbiamo scelto quelli che riteniamo più interessanti per chi verrà. Nuova sfida, nuova adrenalina” dichiara il direttore artistico Angelo Mellone, anche questa volta coadiuvato dallo scrittore Andrea Di Consoli e dal critico letterario Andrea Caterini.

“Sviluppumbria, soggetto attuatore dell’evento, prosegue il suo impegno verso questa importante manifestazione – dice Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria – con l’obiettivo di sostenere da un lato l’editoria umbra, dall’altro la promozione turistica. L’obiettivo è quello di far crescere la manifestazione e far conoscere UmbriaLibri e l’Umbria ad un pubblico sempre maggiore”.

