Nel giorno della festa liturgica del loro Santo patrono Francesco di Sales, in cattedrale, martedì 24 gennaio. «Un appuntamento a cui tiene molto per la sua formazione e sensibilità ai temi della comunicazione»

Perugia, 20 gennaio 2023 – Particolarmente significativa è a Perugia, quest’anno, la festa liturgica del Santo patrono dei giornalisti, Francesco di Sales, con il nuovo arcivescovo Ivan Maffeis, molto lieto di incontrare ufficialmente, per la prima volta, gli operatori della comunicazione, martedì 24 gennaio, alle ore 11, in Cattedrale. Al termine della celebrazione seguirà un incontro-aperitivo nella sala del Dottorato delle Logge della Cattedrale, occasione di dialogo e di conoscenza reciproca.

L’appuntamento del prossimo 24 gennaio è promosso dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, in collaborazione con la sezione umbra dell’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), a cui hanno aderito l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e l’Associazione stampa umbra (Asu).

Mons. Maffeis, non nuovo al mondo dei media essendo anche un giornalista pubblicista, è alla guida della Chiesa diocesana di Perugia-Città della Pieve dallo scorso 11 settembre, «dedicando questi primi mesi alla conoscenza della sua diocesi – sottolinea la giornalista Maria Rita Valli, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali –, incontrando le persone, a cominciare dai sacerdoti e dai fedeli delle parrocchie».

«È un appuntamento a cui tiene molto – commenta Maria Rita Valli – anche perché la sua formazione lo rende attento e sensibile ai temi della comunicazione e conosce molto bene le dinamiche dell’informazione. Se ne è occupato negli anni del suo servizio in Cei, come direttore nazionale dell’Ufficio comunicazioni sociali, e ancor prima a Trento, sua diocesi di origine, come direttore dell’Ufficio pastorale e del settimanale “Vita trentina”. Poche settimane dopo il suo arrivo a Perugia, Papa Francesco lo ha nominato membro del Dicastero vaticano per la Comunicazione e lo scorso novembre è stato scelto dai vescovi umbri come delegato Ceu per le Comunicazioni sociali. Arrivando a Perugia, fin dai primi giorni, ha voluto incontrare gli operatori dei media diocesani “La Voce” e “Umbria Radio”, assicurando la sua attenzione e vicinanza per il servizio che svolgono con il loro lavoro».

«In questa ricorrenza del Patrono – conclude il direttore dell’Ufficio pastorale –, monsignor Maffeis vede una felice occasione per conoscere meglio le persone che operano nel mondo dei media e in questo primo incontro sono stati invitati in particolare l’Ordine dei giornalisti, l’Asu e l’Ucsi a fare un breve intervento di presentazione della realtà umbra della comunicazione».

