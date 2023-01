24enne fermato a Madonna Alta e denunciato dalla Polizia di Stato

Perugia, 21 gennaio 2023 – Mentre erano impegnati nei servizi di monitoraggio del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno notato un veicolo di grossa cilindrata, procedere con fare incerto in viale Centova, in prossimità dello svincolo per la E-45 di Madonna Alta.

Insospettiti, hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

Identificato come un cittadino italiano, classe 1998, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, il giovane ha mostrato fin da subito evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol. Per questo motivo, gli operatori hanno chiesto l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale per sottoporlo alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il 24enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito.

Terminate le attività di rito, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza.

Al conducente, inoltre, è stata ritirata la patente di guida per la successiva trasmissione alla Prefettura.

(0)