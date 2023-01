Cascia, 23 gennaio 2023 – Domenica 22/01 u.s. si è svolta a Cascia l’annuale rassegna delle “Pasquarelle” (“Pasquelle”, in dialetto tifernate), giunta ormai alla sua 45^ edizione, alla quale hanno partecipato gruppi provenienti da molte Regioni. La “Pasquella” consiste in canti e suoni popolari eseguiti da “stornellatori” ambulanti per festeggiare la prima Pasqua dell’anno, ed è una tradizione popolare antichissima e assai consolidata in molte località.

La Società rionale Mattonata, prima ed unica nella nostra città a riprendere e tenere in vita questa amatissima tradizione popolare, anche quest’anno è stata presente con il suo numeroso gruppo di “stornellatori”, che partecipa alla manifestazione ormai da molti anni con grande successo.

Per accompagnare e sostenere il proprio Gruppo, che nella terra di S. Rita ancora una volta ha tenuto in alto il nome della nostra città, la Società Rionale ha deciso anche quest’anno di fare le cose in grande, e così sono state oltre 50 le persone che domenica mattina sono partite di buonora verso Cascia.

L’esito della Rassegna ha premiato ancora una volta gli “stornellatori” della nostra Società Rionale, alla quale è stato assegnato lo stendardo di S. Antonio, massima onorificenza della manifestazione, che dovrà essere riconsegnato in occasione della Rassegna del 2024.

