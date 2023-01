Istituzioni, esperti e studenti si sono confrontati su disagio giovanile e mondo digitale. Presentati alla Sala dei Notari nuovi progetti per i giovani

Perugia, 23 gennaio 2023 – La complessità delle nuove generazioni in crescita tra crisi reali e mondo digitale. Questo l’argomento al centro del convegno “Generazioni 2000”, che si è svolto questa mattina nella Sala dei Notari di Perugia, al quale hanno partecipato esperti sul tema, rappresentanti istituzionali e un folto gruppo di studenti e studentesse di varie scuole superiori del territorio.

Un evento promosso dall’associazione St.Art, con l’obiettivo di comunicare e illustrare pubblicamente ciò che la “società adulta” del territorio attua per contrastare il dilagante disagio giovanile. Proprio per questo, l’incontro, moderato dal giornalista Rai Paolo di Giannantonio, ha visto la presentazione di numerosi progetti rivolti ai giovani, tra cui quello della Provincia di Perugia, intitolato “Pg! – Protagonismo ai Giovani”. Si tratta di una nuova proposta volta a sensibilizzare la comunità sulle esigenze del mondo giovanile e realizzare attività creative per i giovani dell’assisano, del perugino e dello spoletino. Nelle tre città saranno proposti laboratori con il fine di far scoprire ai partecipanti le proprie emozioni inespresse e condividere le loro aspirazioni.

Nel dettaglio, il progetto intende rispondere alle esigenze dei giovani, emerse nel corso della pandemia ma anche in tempi anteriori, attraverso azioni di socializzazione che sfruttino i linguaggi artistici, così da riportare ragazzi e ragazze a vivere momenti di condivisione.

Il progetto, promosso dalla Provincia, in partenariato con soggetti non-profit del posto e con il supporto del Comune di Perugia, coinvolgerà circa 100 giovani compresi nella fascia di età 14-35 anni e anche la cittadinanza, con eventi in presenza oltre a campagne di comunicazione create e messe in atto dagli stessi partecipanti ai laboratori.

All’interessante mattinata sono intervenuti i giornalisti Sara Segatori e Andrea Luccioli, da tempo sensibili a tali tematiche. Presenti, inoltre, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia; Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia; Francesco Gatti, presidente Post; Aldo Manuali, giudice onorario Tribunale dei Minori e Pedagogista; Fabrizio Croce, consigliere comunale di Perugia ed operatore culturale; Alessandro Deledda, musicista e direttore della Scuola di musica Piano Solo; Federica Pascoli, associazione contro il bullismo “Basta il cuore”; Vincenzo Cerquiglini, presidente Associazione St.art.

